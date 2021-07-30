葉創成：無懼波動 續揸領展同仁堂國藥微創

領展同仁堂國藥受惠消費券

分析領展比較容易，上月已公布截至3月底止全年業績，符合預期，每股派息按年增長至2.8999元，現價息率近4厘，旗下商場及街市料受惠於周日（8月1日）開始派發的消費券，選擇繼續持有並非艱難決定。

至於同仁堂國藥，將於下周五公布上半年業績，筆者相信本港業務可保持平穩，焦點是內地及海外業績去年勁升後，今年以來表現如何；可留意的是，該股本港業務在未來數月亦受惠於消費券，筆者期望整體盈利經過連續兩年輕微倒退後，今年可回復增長。

優質股關鍵需看基本因素

焦點還是微創醫療，每手買賣單位由1000股更改為100股於前周五生效後，股價由此前收報71.5元，短短一個多星期急跌逾三成至本周二低見49.45元，過去兩日又急彈兩成，昨日收報59.95元，面對如此大的波動，作為持有微創的小股東，筆者心情亦不好過，但根據過往的經驗，優質股票可以承受市場短期風浪，關鍵還是要看基本因素。

微創早前股價急回，主要原因是市場流動性趨緊令其高估值受壓，不過，正如筆者在「做時間的朋友 耐心持有微創」一文分析，由於微創正投入大量研發開支發展業務，並且持有眾多產品專利，可參考私募股權投資（private equity）方式來估值，最重要看研發新產品的進展，將來可否支持營業額及盈利增長。

微創心律業務完成C輪融資 集資1.5億美元

就此而言，微創近日有理想進展，本周一收市後宣布旗下從事管理心律失常治療方案的MICROPORT CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT LIMITED完成C輪融資、引入高瓴資本等集資1.5億美元，估值達12.5億美元，筆者料它日後將分拆上市；筆者一直希望微創成為一間像孵化器（Incubator）孕育新上市公司的平台，是次又就此邁進一步，正期待它下月公布半年業績會給予股東更強信心。

[葉創成 創富倉]