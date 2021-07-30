fb上季利潤倍升勝預期

受去年疫情初期的低基數效應影響，加上第二季的廣告數量增多，且每個廣告的平均價格上漲，帶動fb次季收入按年增長56%至291億美元，增幅是2016年以來最大。上季利潤亦增長逾1倍至104億美元，每股盈利3.61美元，勝於分析師預期的3.03美元。

「宅經濟」效力減 預料下半年增速放緩

不過踏入下半年，fb的表現將與去年同期「宅經濟」起飛的時間相比，令其收入增長面臨放緩。隨着疫情漸退，fb預期由「宅經濟」推動的廣告增長將會放慢。加上蘋果為iOS系統引入的新私隱政策，限制廣告商在未獲iPhone用戶允許下不可追蹤其網上活動，fb預期其向客戶投放定位廣告的收入將受影響。分析師平均預測，fb未來兩季的收入按年升幅將放緩至32%及20%。

fb正透過投資新的電商工具來推動未來增長，這些工具讓小企可直接在fb平台銷售商品。IG上月發布新工具，讓零售商可透過擴增實境（AR）技術，向客人提供虛擬試身、虛擬化妝等服務，以促銷衣履、化妝品等貨品。

fb更計劃未來5年內，將fb由社交媒體轉型為「元宇宙公司」（Metaverse company）。fb形容元宇宙是「一個實體化的互聯網」，讓用戶通常虛擬實境（VR）頭戴裝置，在虛擬環境工作、遊戲和交流。fb行政總裁朱克伯格稱，廣告可能是元宇宙的一個有意義的部分，其目標並非銷售貴價設備。他預期fb將能透過銷售數碼商品和虛擬體驗，從元宇宙賺錢。近期微軟（Microsoft，MSFT）、輝達（Nvidia，NVDA）、網絡遊戲創建平台Roblox（RBLX）及遊戲商Epic Games也有元宇宙發展計劃。

PayPal次季利潤跌23%

此外，網上支付商PayPal（PYPL）公布，次季利潤按年跌23%至11.8億美元。總收入按年升19%至62.4億美元，遜於預期。eBay繼續向自己的支付平台過渡，這將影響PayPal今年餘下時間的表現。PayPal股價早段跌5%。

（綜合報道）

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