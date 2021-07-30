Archegos爆倉影響未完 瑞信上季利潤跌近八成

瑞信上季收入按年跌18%至51億瑞郎（約437億港元），其投行業務首當其衝，收入按年跌41%，主要是受到Archegos爆倉及供應鏈融資初創公司Greensill倒閉影響。

累計損失超過430億

瑞信委託律師行撰寫的調查報告顯示，在Archegos於3月爆倉前曾出現多個預警信號，但瑞信高層沒有針對這些信號採取行動。該報告表示，雖然與Archegos的交易不斷突破瑞信內部的損失限額，瑞信卻沒有充分應對Archegos持倉的相關風險。到今年3月，相關交易的整體風險敞口已達到210億美元。

Archegos重倉的幾隻股票，在3月出現明顯虧損，與其合作的多家銀行被迫平倉而蒙受損失。瑞信稱，已降低各部門的整體風險偏好，調整企業治理，以加強風險管理。

（綜合報道）

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