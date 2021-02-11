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美次季GDP增6.5%遜預期 三大股指早段向上 貨幣政策料續寬鬆

【明報專訊】美國經濟活動持續重啟之際，增長動力未如市場預期。美國第二季GDP初值，按季折合成年率增長6.5%，遠低於經濟師預期的8.4%增幅，但勝於首季GDP的6.3%增幅。由於新冠變種病毒傳播，加上供應鏈瓶頸，以及部分工人對疫情下重投職場感到遲疑，預計美國未來幾個月經濟增長仍會較慢。市場預期，最新的GDP數據預示聯儲局仍會維持「超級寬鬆」的貨幣政策，美股三大指數早段向上，道指升約200點，標普500指數再創新高。

以科技股為主的納指，受facebook（FB）及PayPal（PYPL）股價拖累，早段升幅遜於標普500指數。美匯指數跌穿92，現貨金升逾1%至每盎司1829美元左右。

昨公布的GDP數據，反映家庭需求強勁反彈。大規模的財政刺激措施及疫苗接種，推動餐飲、旅游等個人消費支出按季折合年率攀升11.8%，是1952年以來的第二大升幅。次季的美國人儲蓄率由 20.8%降至10.9%，反映美國人正花費疫情期間積累的現金。

家庭需求強勁反彈

不過企業在應對消費者需求時面臨挑戰。由於生產瓶頸，企業無法維持商品庫存，限制了美國近期經濟增速。萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）分析師Ian Shepherdson表示，GDP增長未如預期，主要受庫存影響。庫存令次季GDP增長減少1.1個百分點，住宅投資也令上季GDP增幅少0.5個百分點。

分析：增長未如預期 主要受庫存影響

部分分析認為，若剔除貿易和庫存的影響，美國次季GDP增長將遠超6.5%。直至上季末，美國的經濟規模已超越疫情爆發前的水平。美國就業市場目前逐步改善。在截至7月24日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2.4萬，總數降至40萬。

此外，散户交易平台Robinhood昨於納斯達克掛牌，股票代碼為HOOD，每股發行價定為38美元，處於指導區間低端，集資逾20億美元，上市估值為320億美元。相比去年9月，該公司在一級市場的估值為117億美元。

皇家殼牌利潤急增 提高派息回購

荷蘭皇家殼牌（RDS.A）上季經調整的利潤為55億美元，是去年同期的7倍以上。殼牌決定提高派息，並將回購價值20億美元的股份，預計將在年底前完成。雖然油價已顯著回升，但殼牌股價仍較疫情前低逾三成。

（綜合報道）

[國際金融]

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