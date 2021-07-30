金管局調查：中小企成功貸款增

不成功申請稍增至9%

調查抽取約2500間中小企，涵蓋10個主要行業，包括製造業、進出口及批發、 零售業、住宿及餐飲服務等，作分層抽樣。調查結果顯示，新貸款申請的結果上，「成功」申請銀行貸款的中小企，由今年首季的59%增至第二季的75%，增幅明顯；「部分成功」由33%降至16%，「不成功」由8%稍增至9%。

此外，調查顯示，銀行就已批出中小企貸款取態的改變上，近九成半人指「沒有改變」，較首季的89%多；認為「收緊」的則由首季的7%下跌至第二季的3%；認為「放寬」的亦由4%略跌至3%，反映銀行對中小企貸款的取態改變不大。貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求，或縮短貸款年期等。

至於第二季中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感上，有28%表示「較困難」，六成半人認為「沒有分別」，只有8%人指「較容易」，整體數據與首季相若。