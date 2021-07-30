經濟

牛奶公司中期核心盈利倒退七成 美心為主餐飲業務虧損逾億 按年收窄

【明報專訊】怡和集團旗下牛奶公司，過去兩年受社會運動及疫情連番打擊，拖累附屬公司業務，導致業績表現一蹶不振。集團昨日公布今年上半年業績，計及聯營和合資公司，期內核心盈利錄3200萬美元（約2.49億港元），大幅倒退69%。其中以集團與創辦人伍氏家族各佔五成股權的美心集團為主的餐飲業務，上半年仍虧損1320萬美元（約1.03億港元），但已較去年同期收窄。

明報記者 周綺琪

牛奶公司持有五成股權的美心，因社會運動和「禁堂食令」等防疫措施，導致旗下餐飲業務持續錄得虧損。儘管今年上半年相關業務仍然虧損1320萬美元，較去年同期虧損2500萬美元，大幅收窄。集團表示，上半年中港餐飲業務表現明顯改善。不過，翻查資料，相較社會運動前的業績表現距離仍遠，其中集團在2018年全年就錄得約8.15億元盈利（見表）。

期內收入跌13% 純利挫85%

牛奶公司中期收入錄45.37億美元（約353億港元），按年下跌13%；而純利則僅錄1700萬美元（約1.32億港元），較去年同期1.15億美元急挫85%。每股盈利達1.24美元；派中期息每股3美元（約23.34港元）。

單計附屬和合營公司銷售額，上半年虧損錄2810萬美元（約108.92億港元），按年減4%；主要由於持股約兩成的內地超市連鎖永輝超市業務轉差所致。集團表示，永輝超市於上半年受封關、社交距離等防疫措施影響下，相關食品零售業務由去年同期賺3890萬美元，轉為今年中期虧損1420萬美元（約1.1億港元）。

IKEA宜家家居同樣因防疫措施導致實體店人流大減，但網上業務表現強勁，營業額得以與去年同期持平。

在附屬和合營公司涉及板塊中，僅健康美容範疇錄得盈利，期內微賺60萬美元（約4668萬港元），較去年同期錄10萬美元盈利，按年上升5%。

集團：疫情持續影響業務表現

集團指出，新冠疫情持續影響集團業務表現，加上由於去年上半年大眾因應疫情出現恐慌性購物，刺激當時銷售表現；惟現時市民購物模式已回復正常，加上政府未有提供補貼情况下，削弱集團業務表現。

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