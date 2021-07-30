牛奶公司中期核心盈利倒退七成 美心為主餐飲業務虧損逾億 按年收窄

明報記者 周綺琪

牛奶公司持有五成股權的美心，因社會運動和「禁堂食令」等防疫措施，導致旗下餐飲業務持續錄得虧損。儘管今年上半年相關業務仍然虧損1320萬美元，較去年同期虧損2500萬美元，大幅收窄。集團表示，上半年中港餐飲業務表現明顯改善。不過，翻查資料，相較社會運動前的業績表現距離仍遠，其中集團在2018年全年就錄得約8.15億元盈利（見表）。

期內收入跌13% 純利挫85%

牛奶公司中期收入錄45.37億美元（約353億港元），按年下跌13%；而純利則僅錄1700萬美元（約1.32億港元），較去年同期1.15億美元急挫85%。每股盈利達1.24美元；派中期息每股3美元（約23.34港元）。

單計附屬和合營公司銷售額，上半年虧損錄2810萬美元（約108.92億港元），按年減4%；主要由於持股約兩成的內地超市連鎖永輝超市業務轉差所致。集團表示，永輝超市於上半年受封關、社交距離等防疫措施影響下，相關食品零售業務由去年同期賺3890萬美元，轉為今年中期虧損1420萬美元（約1.1億港元）。

IKEA宜家家居同樣因防疫措施導致實體店人流大減，但網上業務表現強勁，營業額得以與去年同期持平。

在附屬和合營公司涉及板塊中，僅健康美容範疇錄得盈利，期內微賺60萬美元（約4668萬港元），較去年同期錄10萬美元盈利，按年上升5%。

集團：疫情持續影響業務表現

集團指出，新冠疫情持續影響集團業務表現，加上由於去年上半年大眾因應疫情出現恐慌性購物，刺激當時銷售表現；惟現時市民購物模式已回復正常，加上政府未有提供補貼情况下，削弱集團業務表現。