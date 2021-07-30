Prada中期虧轉盈 賺8.98億

亞太區續為主要盈利來源

Prada昨日績前收報54.35元，升1.78%。期內收入淨額為15.01億歐元（約138.5億港元），按年升六成；EBIT（除息稅前盈利）比例亦回升至11.1%。其中亞太區零售銷售按年增加64.9%，並較2019年同期增加34.9%。

按地區分佈，亞太區上半年繼續是Prada主要盈利來源，期內貢獻收益淨額6.45億歐元，按年增長七成，佔集團收入約43.6%，歐洲、美洲及日本收益淨額則分別增長25.1%、1.5倍及18.3%，其中亞太區、美洲區及中東盈利都已恢復疫前水平，但按增長計則仍以亞太區較佳。品牌方面，主要品牌「Prada」維持佔集團逾八成收入比例，上半年貢獻收入增長63.2%至12.25億歐元。Prada表示，對比2019年，集團銷售由今年第一季度的單位數升幅，至第二季度增至雙位數增幅，至於原因則包括品牌定位、全渠道擴張及客戶服務提升的業務策略愈趨穩固。此外，期內電子商務銷售大幅增加，2021年上半年佔零售銷售近7%。