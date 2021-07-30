經濟

Workday：SaaS助員工減少行政工作

【明報專訊】疫情催生遙距工作，帶動企業對SaaS（軟件即服務）的應用需求。財務及人力資源管理SaaS公司Workday（美：WDAY）大中華區總經理湛致遠稱，數碼轉型促使企業重新審視架構每個部分，有助公司重新部署資源。他舉例指出，曾遇過有公司利用100名員工進行發票匹配，浪費人力及時間；SaaS則有助員工減少行政工作，將現有人力資源發揮更大的效用。

將現有人力資源發揮更大效用

湛致遠稱，早於疫情來臨以前，坊間已開始討論數碼化；直至「殺到埋身」，企業才開始了解建立遙距辦公模式的重要性。他表示，有不少公司在數碼轉型的過程中，發現加強對員工技能培訓的重要性，從而為公司增長添動力。香港正式進入5G年代，湛致遠預計網上學習課程將受惠於此，隨着傳輸速度加快，未來有更多互動的活動就可以更快速和流暢。

市場對SaaS需求隨疫情發展增加

他又表示，不少企業在數碼轉型上均遇到資料分散的困難，儘管市場出現形形式式的SaaS軟件，但仍未有最完美的一個，認為SaaS軟件講求對資料的整合性、彈性及可擴展性（scalability）。

市場對SaaS的需求隨着疫情發展增加，即使對歐美市場而言非新鮮事，湛致遠直言SaaS行業在亞洲市場仍剛起步，預計未來有更多企業及管理層了解到SaaS為公司帶來的價值，相信SaaS行業發展將會愈來愈快。

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