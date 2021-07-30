日本城母企全年多賺69% 末期連特別息派15.2仙

國際家居零售去年度收入按年升5.9％至26.92億元，其中在核心市場香港，收入按年升6.6％至23.86億元，同店銷售按年升4.4％，收入佔比達88.1％。澳門收入按年升6.7％至4732萬元。新加坡市場銷售受疫情影響，期內損失49個營業日，貢獻收入按年微跌0.035％至2.58億元。

集團分店數目增至322間

集團去年度在港增加10間店舖，分店數增至322間，另分別在新加坡及澳門，增加2間及減少1間門店。集團表示，除加強網上銷售渠道發展外，亦會尋求建立自有的產品組合，繼續增加新產品種類，例如健康和智能生活產品，以提高整體毛利率。

此外，國際家居零售早前將舊有零售品牌「$MART」重新定位為「日記士多Day Day Store」，專門出售特色食品和快速消費品，希望從現有的家品為主要業務上，進一步擴展食品及個人護理產品種類範圍。