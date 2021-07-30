百勝中國上半年多賺近倍 派息12美仙

預期至今年底門店將達13000家

屈翠容表示，百勝表現在第二季度後持續穩定，其中必勝客（Pizza Hut）生意表現亮眼，有望成為另一個增長動力。肯德基業績則保持韌性，系統銷售和營業利潤都錄得強勁增長。她表示，在不到一年的時間，集團門店總數從10000家增加至超過11000家。上半年新開門店總數為719家。

必勝客生意佳 望成另一增長動力

在業務表現理想下，集團亦更新2021財年目標，由原定今年全年開設1000家新店，將目標上調至1300家新店，當中主要是涉及肯德基和必勝客門店，預期全年資本支出約為7至8億美元，相比原定規劃的6億美元目標有所增加，除開設新店外，亦加大對基礎設施和數字化的投資。

據集團公告，百勝第二季收入升29%至24.5億美元，系統銷售額增加14%，其中肯德基和必勝客分別增長14%和16%，不計及外幣換算的影響。同店銷售額較去年同期增加5%，其中肯德基和必勝客分別增長4%和11%，不計及外幣換算的影響。期內餐廳利潤率為15.8%，按年增2.1個百分點。