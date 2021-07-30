百威次季盈利放緩 股價逆市跌3%

受累中韓銷售跌 總銷量降3.9%

集團昨日開市前公布中期業績，上半年純利錄5.03億美元（39.1億港元），按年增長1.71倍。正常化每股盈利為3.93美分；不派中期息。期內總銷量增18.4%，收入增26%至34.77億美元。然而若單計第二季，純利按年僅升19%至2.7億美元，收入增4.2%至18.51億美元，總銷量按年跌3.9%至25.09億公升。

每股盈利3.93美分 不派中期息

中國區上半年銷量增加21.8%，但第二季銷量跌4.5%，集團歸咎於去年同期放寬防疫限制導致基數較高所致。上半年，中國區的正常化除息稅折舊攤銷前盈利增長60.3%。主要由於超高端產品線錄得雙位數增長，若單計第二季，盈利增長8.4%。

韓國方面，由於凱獅的銷售表現不斷增強，即使受防疫措施帶來不利影響，當地高端產品線於上半年仍錄得雙位數增長。

另一銷售佔比較高的印度，同樣面對嚴峻疫情，其銷量及收入亦於今年上半年仍有雙位數增長。

百威亞太首席執行官楊克（圖）於業績會議中表示，隨着防疫措施逐漸解封，集團第二季業績展現強勁復蘇能力，未來將保持高端品牌策略，其中看好中國地區未來對相關產品需求增加；並將繼續開展不同銷售渠道，以及不同類別產品。至於價格方面，集團於上半年已加價，預料今年將不會有相關部署；集團亦會在不同地區增設廠房，以減低成本。