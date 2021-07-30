經濟

盈富正式更改章程禁美國人買 道富發言人︰美資持有佔比非常小

【明報專訊】盈富基金（2800）於今年初捲入美國投資禁令事件，一度引起軒然大波，道富環球被指不適宜作基金的管理人。而該基金昨日發布公告，正式更新章程及銷售文件，列明「美國人士」不可購買基金單位。道富環球回應查詢時稱，目前盈富由美國人士持有的比例非常小，而且基金的日常營運和單位持有人的利益不會受到影響。

明報記者

新的章程明確表示，基金單位將不得在美國或向位於美國境外之美國人士要約或發售，不得轉讓或轉售至任何「美國人士」，即任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體或美國境內的任何人士。

特朗普去年11月簽行政命令

銷售文件亦更新，明確指出若申請新增基金單位，參與經紀商須向管理人提交書面證明，證明內容是參與經紀商並非美國人士、不代表美國人士行事，並理解、承認並同意基金單位被禁止向美國人士發售、轉授或質押。

美國前總統特朗普在去年11月簽署行政命令，禁止美國人士投資若干中國公司，並在今年初任期即將完結時，落實該行政命令。由於禁令包括中移動（0941）及中聯通（0762）等藍籌股，逼令追蹤恒生指數的盈富基金（2800）在今年1月11日發出公告，指盈富基金不會向禁令股作出新投資。其後又改口指，基金可投資該等股份，但盈富不再適宜美國人士投資。

拜登上月延續特朗普禁令

拜登上場後，投資界期望他會推翻特朗普的投資禁令。然而，拜登在6月3日簽署的行政命令，大致延續特朗普的禁令。

指日常營運基金持有人利益不受影響

就今次更新章程，營運該基金的道富發言人回應指，如1月公告所述，盈富基金不再適合美國人士投資。是次基金單位持有人通知提醒盈富基金投資者，如他們是美國人士，美國法律可能會阻止他們於2022年6月3日之後出售或以其他方式買賣其持有之基金單位。然而，他們或仍可收取股息。

對於仍有多少美國人士持有盈富基金，發言人表示，基於保密理由未能透露確實數字，但整體來看，過戶處的紀錄顯示，由美國人士持有的盈富基金佔比非常小。而且，重要的是盈富基金的日常營運和盈富基金單位持有人利益不會受到影響。

相關字詞﹕章程 拜登 美國 盈富基金

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