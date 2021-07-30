經濟

聯儲局首深入討論減買債 「經濟已朝目標取進展」

【明報專訊】美國聯儲局周三（28日）結束議息會議，會後發出的聲明與上次6月16日公布的聲明相比，最大分別是新增了「美國經濟已經朝着充分就業和物價穩定的目標取得進展，委員會將在未來的會議上繼續評估進展」的觀點。聯儲局仍維持基準利率介乎0至0.25厘不變、繼續每月最少1200億美元的買債。聯儲局主席鮑威爾表示，是次會議首次深入討論縮減買債的時機、步伐、組成等，暫未有任何決定。

工銀國際料明年初落實減買債

鮑威爾在記者會上表示，會議上有探討一些有關經濟狀况一旦出現改變，聯儲局的資產購買可如何調節。與會者預期經濟會持續邁向該局的「重大進展」標準，委員會於未來的會議會再次評估經濟朝向局方目標的進展，局方買資產的步伐，將取決於未來的數據，但該局在改變前，會提供進一步的通知。

工銀國際首席經濟學家程實分析，展望下半年，聯儲局就啟動收水將謹慎行事，變種病毒對經濟持續復蘇的阻礙、債務上限對貨幣市場流動性的扭曲，以及通脹超預期對市場緊縮導致擔憂加劇，將促使聯儲局在對觸發收水的節奏把控上更謹慎。他估計聯儲局或在下月Jackson Hole會議上就收水與市場提前溝通，進一步引導市場預期，具體啓動減少買資產時間較大機會在明年初。

上海商業銀行認為，鮑威爾對退市開綠燈，或因聯儲局地區總裁一直施加壓力，該行預期聯儲局9月及11月的會議將是「熱身」，為12月正式公布退市鋪路。

金管局籲謹慎應對潛在風險

香港金融管理局發言人表示，聯儲局決定維持利率不變，並續討論減買債，大家應持續保持謹慎，管理好市場波動可能帶來的風險。發言人表示，香港貨幣市場續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定。

匯豐銀行宣布，維持5厘最優惠利率，給予港元儲蓄存款戶口的利率不變，5000元以下零息，5000元或以上為0.001厘。

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