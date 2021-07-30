陳啟宗：港樓市不健康 責在立法會

恒隆地產扭虧 半年賺22.4億

摩根士丹利及瑞銀的報告均表示，恒隆地產核心盈利水平與預期一致。大摩認為，該公司派息增加令人驚喜。瑞銀則估計，恒隆地產的內地業務收入仍有很大增長空間。該集團股價昨日績後收報19.76元，升4%，創1個月來高位。

另母公司恒隆集團（0010）中期亦扭虧，轉賺15.08億元；核心盈利亦按年增長12.1%至14.98億元。每股中期息0.21元，按年增加0.02元，亦是11年來首次增加派息。陳啟宗稱，他們是在有信心的情况下才增加派息，並反映對全年業績有正面看法。

恒隆地產去年趁新冠病毒疫情期間，以低價26.55億元奪得壽山村道前美國領事館住宅地皮後，陳啟宗指出，對好的高檔住宅地一定仍有興趣。雖然近年有不少內地資金南下入市，但他指出：「港人不要看低自己，旗下藍塘道住宅做價達3億元的單位，大部分買家均為港人」，因此他仍然看好高檔住宅市道。

他又認為，過往20年香港既非無地可售、亦非政府沒有做事。回顧前特首董建華推出八萬五房屋供應計劃，時任財政司長曾蔭權已經覓得可供未來10年建造8.5萬個住宅單位的土地，只是立法會未能通過新界東北、發展郊野公園邊陲地及填海計劃。就算官員做事並非一定全對，問題看來主要在立法會方面。由於香港樓市的自置比率達40%至50%，他相信就算增加土地供應，加上內地來港人口增加，甚至足以彌補流失人口，不致推跌樓市。

內地7高級商場銷售倍增

在內地業務方面，旗下7個高端商場的租戶在上半年銷售已按年大增1倍。行政總裁盧韋柏看好內地高端商場銷售在下半年持續高增長。香港商舖方面，其於上半年要繼續對租戶提供寬免，致收入按年跌12%，他預期下半年度可望微升。