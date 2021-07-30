中概股傳續准赴美 恒指兩日升逾1200點

恒指夜期截至昨晚10時半，低水242點，報26,073點。美國上市的港股ADR方面，阿里巴巴（9988）、美團（3690）俱比昨港股收市價跌逾3%，匯控（0005）則較港收市升1.58%。

港股昨最多升861點，收市報26,315點，升841點或3.3%，主板成交金額2541億元。科指升8%創單日最大升幅，報6958點。連跌多天的中資科技股現報復式反彈（見表），阿里健康（0241）升逾22%，是升幅最大藍籌股。萬國數據（9698）升24.25%，成升幅最大的科指成分股。港匯升至7.77水平，昨晚10時半報7.7732。但北水連續第9日流出，美團單日淨流出仍逾47億港元，騰訊淨流出逾6.9億元。

A股昨日做好，創業板指升逾5%，深證成指升逾3%，上證綜指升1.49%，重上3400水平，滬深300升1.89%。

專家：科技監管或帶來入市機會

普徠仕（T. Rowe Price）認為，過去10年中國股市經歷多次政府收緊監管，當局政策的方向清晰且未改變，故不認為今次舉措最終影響將有很大分別，但新規定的執行力度比市場預期更嚴格。該行亦關注互聯網平台未來的新監管公告，或提供具吸引力的入市機會，個別大型平台可能順應發展趨勢並成為贏家。