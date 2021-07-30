滴滴陷監管風暴 外電指研私有化 股價昨開市升一成 公司否認退市

明報記者 蔡穎霖

《華爾街日報》昨日引述消息報道，滴滴正與投行、監管機構及主要投資者商討，如何解決由其上市所引起的問題，初步擬私有化以安撫有關當局；同時考慮以招股價附近或高於招股價進行要約，以補償一眾因參與其IPO而「損手」的投資者。

消息透露，中國網信辦基本上支持今次私有化建議，預料私有化交易的資金主要來自滴滴IPO集資所得，相信最大股東軟銀集團（SoftBank Group）未必會提供資金。不過滴滴昨天稍後時間已在官方微博發文澄清，直指私有化傳聞不實，並稱目前公司正積極全面配合網絡安全審查。

CNBC：軟銀擬售Uber補滴滴損失

面對內地監管機構重罰陰霾的滴滴，股價從招股價14美元累跌逾三成，拖累軟銀持有的股權市值蒸發約40億美元（約312億港元）。CNBC更引述消息稱，軟銀擬透過投行高盛沽出4500萬股Uber（美：UBER），相當於其三分之一持股，預計出售價介乎44.15至46.14美元，最多套現約20.76億美元。軟銀決定出售Uber持股的部分原因，在於填補其對滴滴的投資損失。

滴滴於今年6月底赴美掛牌，隨即遭舉報泄漏用戶及道路數據予美國，上市不足一周已遭中央以防範國家數據安全風險為由，先對平台審查並暫停其新用戶註冊，後來要求應用商店將「滴滴出行」App即時下架，並要求滴滴按照法律要求整改。

禍延新股市場 佳一教育撤上市申請

除科技股以外，內地的監管風暴更禍延新股市場。中央有關教育行業「雙減」文件上周正式出爐，教育股「佳一教育」日前亦撤回在港上市申請。佳一教育主營K12（即是幼兒園到中六）教育，佳一教育曾於今年5月向港交所（0388）遞表，惟日前已撤回有關申請。

根據佳一教育此前的初步招股文件顯示，截至去年12月底止，公司於中國15個城市共營運73家輔導中心，入讀學生逾22.5萬名。公司去年收入按年增加2.7%至3.53億元（人民幣，下同），不過受毛利率按年減少0.9個百分點至41.8%拖累，全年盈利則跌9.1%至3885.5萬元。