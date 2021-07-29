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香港地產

持中環中心年半勁賺近六成

【明報專訊】亞洲地產主席蔡志忠2017年11月伙拍多位本港資深投資者，包括「物流張」張順宜、「小巴大王」馬亞木、「磁帶大王」陳秉志及中華總商會永遠榮譽會長盧文端斥資402億元向長實（1113）買入中環中心75%樓面，創本港歷來最大額物業成交紀錄。

蔡志忠於2019年4月已完成拆售中環中心22樓，套現近11億元，與買入價6億多元比較，勁賺近六成，並且在過去逾兩年中區甲廈市道轉差前成功高位沽貨，他在專訪中亦暢談箇中竅門。

「大孖沙先選樓層 我要優先賣樓權」

「2017年11月我們一班投資者組成財團購入中環中心，要一年後才分樓，股東按所持股份獲分配不同樓層，我獲分配兩層；你也知道，其他投資者都是大孖沙，他們希望優先選個別樓層，例如部分股東便鍾情70多樓的行政樓層，我覺得由他們先選樓層沒問題，但條件是我要有優先的賣樓權，這很公道，而且他們亦很有錢，不急於賣樓，尤其是當時樓價仍在上升中」。

「雖然我可以先賣樓，但要捕捉這個賺錢機會也不容易，因為中環中心全層市值達10億元，較難物色買家；我當時持有的22樓本來已分間為12個單位，因此亦順理成章把全層分拆為12個單位出售，每個單位面積由1000多至2000多方呎，售價介乎數千萬至逾億元，即使銀碼也不細，但相對全層來說，仍然較易入場，所以亦成功搵到12個買家。因22樓相對屬低層，我的成本每呎僅兩萬多元，結果以平均每呎3萬多元出售，也就是說，我以6億多元把全層買過來，跟着以11億元沽出去，實在很好彩」。至於蔡志忠仍持有的中環中心另一層樓面，現已租出，暫打算繼續持有，「最重要是有租收，有租收便不急於賣樓。」

[名人樓市論壇]

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