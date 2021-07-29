蔡志忠籲重推投資移民兼大增公屋

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍本月16日在全國港澳研究會《港區國安法》實施一周年研討會上，就中國共產黨第二個百年目標（即在2049年建國100周年時全面建成「社會主義現代化強國」）提出對香港4個期盼，其一重點提及「大家揪心的住房問題必將得到極大改善」，「將告別劏房及籠屋」。

根據港府2016年中期人口統計，當時全港有約9.27萬個劏房單位，為20.97萬人提供居所；上述劏房住戶分別有38.9%及23.7%處於25至44歲及45至64歲，當中93.8%的工作人口月入低於1.5萬元（表）。

劏房住戶多屬新移民少數族裔 收入偏低

過去數十年來有不少港人與內地異性結婚，部分更生兒育女，這些港人家屬可以單程證來港，每日單程證配額150個、即每年近5.5萬個，回歸24年以來經此渠道來港定居者料逾100萬。1980年代初從福建來港、白手興家創辦代理行亞洲地產、現持有不少本港工商舖及住宅物業的蔡志忠在接受訪問時指出，內地來港定居人士帶來龐大的住屋需求，而港府卻未有大幅增加供應，因此他多年前已開始不斷增持物業。

他亦估計，目前住於本港劏房的租戶，不少屬持單程證來港的新移民，「他們收入水平普遍不高，而且在港住滿7年才可申請公屋，申請公屋後又要幾年後才可上樓，期內唯有住劏房」，而少數族裔估計亦佔劏房租戶一定比例。

蔡志忠指出，雖然他贊成港府增加公屋供應照顧基層，但也要考慮一些現實的問題，比如每當港府把一幅可以用來興建私樓的土地撥作公屋發展，便會損失賣地收入，並且需要承擔公屋建築費，故此公屋屬給予基層的重大補貼。另外，他認為港府亦要汲取1997年房策急轉彎、推出「八萬五」政策（每年興建8.5萬個公私營房屋單位）推冧樓價的教訓：「當年供應大增的同時，本港經濟亦先後經歷亞洲金融風暴及科網泡沫爆破而衰退，港人身家大縮水，置業需求大減，內地人亦未『富起來』來港買樓，結果樓價從高位大跌七成。」

吸內地科技專才 10年後人口可破千萬

事實上，香港稅務學會會長吳錦華在3月18日於本欄見報的專訪便指出，本港多年來一直奉行高地價政策，變相是徵收「地產稅」；近年地價收入佔政府收入逾兩成，決策者須留意一旦大幅增加供應將打擊地價收入。蔡志忠建議，港府日後在大幅增加公屋供應的同時，亦應該重推投資移民政策（編按：在2003年SARS後，本港政府為了提振經濟，在當年10月推出名為《資本投資者入境計劃》的投資移民計劃，讓符合資格將不少於650萬元（至2010年提升至1000萬元）資金帶來本港的資本投資者可取得居留權，至2015年1月結束），例如讓將不少於2000萬元資金帶來本港、並在港聘請至少30人的內地科技專才，在住滿7年後獲得永久居民資格。他估計，由規模大至騰訊（0700）、阿里（9988）及美團（3690）等中資科網龍頭股老闆，以至內地中小型科技公司老闆均很有興趣藉此計劃移居本港，加上其他內地及外國人口湧入，本港人口在10年後有機會突破1000萬。

港現已擁全球科研人才 可成國際創新科技中心

蔡志忠表示，讓內地科技專才以投資移民方式來港，亦與中央3月公布「十四五」規劃中首次提出支持本港建設為國際創新科技中心的目標脗合。

「假如日後香港開放投資移民政策，我覺得內地科技專才會選擇來香港多於深圳，因為他們鍾意香港多於深圳，深圳過去10年人口增加逾740萬，而且不少都是高質素的年輕勞動力，其實不止深圳，目前已有17個內地城市人口超過1000萬，香港目前只有700多萬人口，如果香港不增加人口的話，難保日後不會被武漢等內地二線城市追上，因為任何城市的人口一旦停滯不前甚至倒退，GDP的增長亦會舉步維艱。故此，我認為港府要以投資移民政策吸引內地科技專才，再加上本港作為國際城市具備不少來自全球的科研人才，香港的確有機會可以發展為國際創新科技中心，再加上現有的國際金融中心地位，可望進一步鞏固國際城市的地位，而且也可以為中國共產黨第二個百年目標作出貢獻，所以香港仍然是很有價值的。」

若住屋需求轉旺 推「十萬五」也沒問題

蔡志忠總結，若港府根據他上述建議以投資移民方式引入內地科技專才，令本港成為國際創新科技中心，料可推動經濟發展，帶旺就業市場，「目前本港失業率逾5%，不少人仍待業，但其實只要以投資移民方式引入內地專才，並且規定他們僱用一定數量的本地人，屆時就業情况隨即改善，這樣亦可幫助基層，我估計今年已移民離開的港人亦會回流」；他續說，該新政亦會帶來龐大新增住屋需求，認為屆時港府不單可以推出「八萬五」，甚至推出「十萬五」，並維持新增公私營住宅單位七三比，也屬市場可以承受，「港府未來若每年興建10.5萬個公私營房屋單位，七成屬公營房屋即7.35萬伙，即時幫助眾多基層上樓，另外亦提供的3.15萬伙私樓，相信市場也有能力吸納。」

明報記者 葉創成

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