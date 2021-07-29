曹景昌：大灣區買樓退休 宜選優質大單位

景博行創辦人曹景昌表示，買樓退休一定首選環境，由單位的外到內而言，環境清靜、發展密度低、空氣好等是最基本的條件，其次是配套，最好就近市場、公園、商場等娛樂及生活場所。而且單位最好有不俗的景觀，例如山景、湖景或園景之類。經濟條件許可的話，不妨買大一點，兩夫婦同住就買夠3房單位，一來空間感足夠，二來可以在「鬆動」的房間建立自己的興趣，如寫下書法、畫下山水畫……即使有朋友及家人到訪，也可輕鬆接待。

曹景昌表示，以往教買樓投資，多數會建議業主選普通的簡裝單位便可，因為若不合租客口味便會造成浪費；但退休買樓自己才是用家，當然要選擇建材較優質、設備涵蓋度更高的精裝單位，如此一來日後便毋須大費周章搞裝修了。退休人士可因應自己喜好選擇地區，假如鍾情熱鬧和多姿多采，可考慮廣州、深圳等城市化較高的地方；喜歡悠閒慢活的話，中山、佛山等地就會比較適合了。

珠海動靜皆宜 港人退休新熱門選擇

近年港人另一退休熱門地屬珠海，首先珠海本身長期高踞國內宜居城市的三甲，環境有保證。而且它的個性比較「動靜皆宜」，適合想靜但又怕悶的香港人。加上近年港珠澳大橋通車，對有中港牌的港人來說，隨時隨地輕鬆來回兩地，長者隨時回港探朋友及見醫生也方便。

近日，廣州公共資源中心發佈了「廣州至珠海（澳門）高鐵鶴洲至橫琴段專案可行性研究服務」的招標公告。當中提到，此次招標專案為鶴洲至橫琴段，全程23公里，設計速度為每小時350公里，投資預算約120億元人民幣。早在今年年初，中國珠海市委八屆十次全會上提到，廣州至珠海（澳門）高鐵珠海段專案、廣州至珠海（中山）城際鐵路，將在年內推動動工建設，這意味着珠海段動工在即。

一筆過置業有折扣 爛尾風險勿忽視

若已屆退休之齡才在內地置業，又不想做按揭，可以一筆過置業，還有折扣優惠。中國房地產家居網絡媒體和信息服務企業房天下指出，一筆過付款買房可以省去中間環節，直接簽署合同就可以等收樓了，或者買現樓可以直接辦理入住。退休人士若一筆過付款買房由於不受銀行限制，如果已有「產權證」，產權比較明晰，如果遇到樓價波動可以迅速換成資金，或者遇到經濟問題時可以辦理抵押。不過，準業主若要選擇一筆過付款會加大買樓風險， 因選擇一筆過付款，流程較快也就意味着購房者沒有銀行審核，樓盤可能存在一些手續不全的問題，這樣就會導致後期辦理網簽或者落戶出問題。如果發售期間發展商萬一因工程資金不足等原因，無法完成交付使用甚至工程「爛尾」，那麼交付了全款的準業主就有可能損失更多。

明報記者 龍彩霞

[活在灣區]