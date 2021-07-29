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2021年7月29日星期四
技術取勝
投資策略
會德豐呎價8499奪古洞地 區內新高 高4月鄰地近兩成 投資額80億擬建中小型單位
永泰粉嶺地中標價 高次標價逾一成
維港滙II首批108伙周日起招標
上月官方樓指持平 半年累升近4%
地監局半年接192宗代理投訴 按年升三成
屯門東亞紗廠全幢 鄧成波家族22.4億沽
中證監昨晚急開會圖降溫 夜期急彈 官媒早上發文 稱市場誤讀政策
對冲基金經理Kyle Bass續唱淡：投資中國市場無保障
開屏彈信息騷擾 工信部要求騰訊等14款Apps整改
蘋果上季營收創新高 iPhone銷售按年升五成
ASM太平洋：晶片供應持續緊張 會合理加價
恒大欠工程款4億 淮北礦業提民事訴訟
港IG十大廣告商代言 兩男團佔半 社交媒體跑出 MIRROR+ERROR成大贏家
九巴財物微保險 免費送月票乘客
百度獲批高速公路試無人駕駛車
呷哺呷哺前CEO趙怡遭全票罷免執董職務
Alphabet創14年最好季績 Google廣告帶動 收入增62%勝預期
炸雞三文治熱賣 麥當勞季收飈3.6倍
星巴克第三財季轉賺 美同店銷售增83％
張兆聰：大巿恐慌拋售暫完 短吸華潤萬象
李曉佳：恒大分紅 本就於理不合
技術取勝：閱文反彈 77元有阻力
何詩蓓母為金管局管理層 余偉文睇直播打氣
恒地東奧「大出血」 派近千萬獎金
劉思明：體育用品股跑出 申洲回穩可取
周顯：制裁中概股 風水輪流轉
湯文亮：沒逆周期措施 更難借錢買樓
曹景昌：大灣區買樓退休 宜選優質大單位
灣區須知：一筆過付款買房四要點
麗新推橫琴新盤售200萬人幣起
蔡志忠籲重推投資移民兼大增公屋
持中環中心年半勁賺近六成
技術取勝：閱文反彈 77元有阻力
【明報專訊】融創服務21元不宜再失（圖）
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