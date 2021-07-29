經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

李曉佳：恒大分紅 本就於理不合

【明報專訊】恒指本周二直插無水花，股民可能忽略了另一單頗堪玩味的新聞，就是中國恒大（3333）宣布決定取消「特別分紅方案」。這個方案是恒大在本月15日收市後，即其股價屢見3年低位後拋出的一紙通告，「本公司董事會欣然宣佈，將於2021年7月27日（星期二）舉行董事會會議，藉以討論本公司之特別分紅計劃。」短短兩行字，沒有前因，沒有後果，然後連日捱沽的恒大股價於翌日一度彈升超過14%，高見10.22元。

不過，這沒頭沒腦的通告藥效甚短，加上其後圍繞着公司的負面消息層出不窮，股價還是拾級而下，恒大周二的公告更是雪上加霜，拖累股價單日再跌逾13%。截至昨日，恒大股價已跌至5.8元，較「啪藥」後的高位跌超過四成。

「中國債王」分紅 債主情何以堪

根據恒大周二開市前的公告，「本公司董事會宣布，經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。」同樣是短短兩行字，今次交代了取消特別分紅方案的原因。不過細心一讀公告所陳述的因素，說得通嗎？如果是指股市，恒指的確大跌了兩天，但董事會是周二早上開市前決定的，其時恒指還未表演第二天free fall。說股東及債權人權益、集團各產業長遠發展就更妙了，恒大憑實力負債負到成為「中國債王」，斷不是一時三刻的事，自然也不會在短短兩星期不夠的時間內忽然逆轉。

股價一度反彈 成股民逃生門

老實說，筆者對於恒大褪軚半點不意外，畢竟在「債王」表示要考慮分紅當天，已足夠叫市場嘩然。不少投資者分析員還認真討論，這個分紅方案會以何種方式進行，甚至提出迂迴曲折的「派發子公司股份以降負債」推想。恕筆者財技不精、慧根亦不夠，敲破頭腦都看不通箇中玄機，只想到一家高峰期欠債近兩萬億（你沒有看錯）的公司，市場屢屢傳出商票未能兌付，居然夠膽研究分紅計劃，恒大一眾債主不知會作何感想，更不消提蘇寧張近東心裏有多苦。

不過，人有多大膽地有多大產，計劃是否實行一回事，股價先反彈就是事實，爆出了一道逃生門給一眾股民啊，從當天超過10億元的成交看來，不少投資者也趁機走人。若閣下就是因為那一紙派息公告於反彈之日買了恒大，筆者都不知怎安慰你了。

整件事巧妙之處，在於恒大開誠公布這個計劃，然後又面不紅氣不喘地撤回方案，就算筆者是監管機構，大概也想不出循甚麼方向去「關注」，遑論今時今日的香港，高官接受豪華火鍋宴請但ICAC噤聲；有銀行因為風險管理叫停恒大新盤樓花按揭服務，愛將金融安全掛在口邊的金管局居然出手干預（叫銀行研究重開服務）。妄想要在金魚缸甚至整個社會追求公義，不如返屋企睇奧運吧，至少香港運動員還值得大家瞓身支持。

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

會德豐呎價8499奪古洞地 區內新高 高4月鄰地近兩成 投資額80億擬建中小型單位
會德豐呎價8499奪古洞地 區內新高 高4月鄰地近兩成 投資額80億擬建中小型單位
永泰粉嶺地中標價 高次標價逾一成
永泰粉嶺地中標價 高次標價逾一成
維港滙II首批108伙周日起招標
維港滙II首批108伙周日起招標
上月官方樓指持平 半年累升近4%
上月官方樓指持平 半年累升近4%
地監局半年接192宗代理投訴 按年升三成
地監局半年接192宗代理投訴 按年升三成
屯門東亞紗廠全幢 鄧成波家族22.4億沽
屯門東亞紗廠全幢 鄧成波家族22.4億沽
中證監昨晚急開會圖降溫 夜期急彈 官媒早上發文 稱市場誤讀政策
中證監昨晚急開會圖降溫 夜期急彈 官媒早上發文 稱市場誤讀政策
對冲基金經理Kyle Bass續唱淡：投資中國市場無保障
對冲基金經理Kyle Bass續唱淡：投資中國市場無保障
開屏彈信息騷擾 工信部要求騰訊等14款Apps整改
開屏彈信息騷擾 工信部要求騰訊等14款Apps整改
蘋果上季營收創新高 iPhone銷售按年升五成
蘋果上季營收創新高 iPhone銷售按年升五成
ASM太平洋：晶片供應持續緊張 會合理加價
ASM太平洋：晶片供應持續緊張 會合理加價
恒大欠工程款4億 淮北礦業提民事訴訟
恒大欠工程款4億 淮北礦業提民事訴訟
港IG十大廣告商代言 兩男團佔半 社交媒體跑出 MIRROR+ERROR成大贏家
港IG十大廣告商代言 兩男團佔半 社交媒體跑出 MIRROR+ERROR成大贏家
九巴財物微保險 免費送月票乘客
九巴財物微保險 免費送月票乘客
百度獲批高速公路試無人駕駛車
百度獲批高速公路試無人駕駛車
呷哺呷哺前CEO趙怡遭全票罷免執董職務
呷哺呷哺前CEO趙怡遭全票罷免執董職務
Alphabet創14年最好季績 Google廣告帶動 收入增62%勝預期
Alphabet創14年最好季績 Google廣告帶動 收入增62%勝預期
炸雞三文治熱賣 麥當勞季收飈3.6倍
炸雞三文治熱賣 麥當勞季收飈3.6倍
星巴克第三財季轉賺 美同店銷售增83％
星巴克第三財季轉賺 美同店銷售增83％
張兆聰：大巿恐慌拋售暫完 短吸華潤萬象
張兆聰：大巿恐慌拋售暫完 短吸華潤萬象
技術取勝：閱文反彈 77元有阻力
技術取勝：閱文反彈 77元有阻力
何詩蓓母為金管局管理層 余偉文睇直播打氣
何詩蓓母為金管局管理層 余偉文睇直播打氣
恒地東奧「大出血」 派近千萬獎金
恒地東奧「大出血」 派近千萬獎金
劉思明：體育用品股跑出 申洲回穩可取
劉思明：體育用品股跑出 申洲回穩可取
周顯：制裁中概股 風水輪流轉
周顯：制裁中概股 風水輪流轉
湯文亮：沒逆周期措施 更難借錢買樓
湯文亮：沒逆周期措施 更難借錢買樓
曹景昌：大灣區買樓退休 宜選優質大單位
曹景昌：大灣區買樓退休 宜選優質大單位
灣區須知：一筆過付款買房四要點
灣區須知：一筆過付款買房四要點
麗新推橫琴新盤售200萬人幣起
麗新推橫琴新盤售200萬人幣起
蔡志忠籲重推投資移民兼大增公屋
蔡志忠籲重推投資移民兼大增公屋
持中環中心年半勁賺近六成
持中環中心年半勁賺近六成