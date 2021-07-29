李曉佳：恒大分紅 本就於理不合

不過，這沒頭沒腦的通告藥效甚短，加上其後圍繞着公司的負面消息層出不窮，股價還是拾級而下，恒大周二的公告更是雪上加霜，拖累股價單日再跌逾13%。截至昨日，恒大股價已跌至5.8元，較「啪藥」後的高位跌超過四成。

「中國債王」分紅 債主情何以堪

根據恒大周二開市前的公告，「本公司董事會宣布，經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。」同樣是短短兩行字，今次交代了取消特別分紅方案的原因。不過細心一讀公告所陳述的因素，說得通嗎？如果是指股市，恒指的確大跌了兩天，但董事會是周二早上開市前決定的，其時恒指還未表演第二天free fall。說股東及債權人權益、集團各產業長遠發展就更妙了，恒大憑實力負債負到成為「中國債王」，斷不是一時三刻的事，自然也不會在短短兩星期不夠的時間內忽然逆轉。

股價一度反彈 成股民逃生門

老實說，筆者對於恒大褪軚半點不意外，畢竟在「債王」表示要考慮分紅當天，已足夠叫市場嘩然。不少投資者分析員還認真討論，這個分紅方案會以何種方式進行，甚至提出迂迴曲折的「派發子公司股份以降負債」推想。恕筆者財技不精、慧根亦不夠，敲破頭腦都看不通箇中玄機，只想到一家高峰期欠債近兩萬億（你沒有看錯）的公司，市場屢屢傳出商票未能兌付，居然夠膽研究分紅計劃，恒大一眾債主不知會作何感想，更不消提蘇寧張近東心裏有多苦。

不過，人有多大膽地有多大產，計劃是否實行一回事，股價先反彈就是事實，爆出了一道逃生門給一眾股民啊，從當天超過10億元的成交看來，不少投資者也趁機走人。若閣下就是因為那一紙派息公告於反彈之日買了恒大，筆者都不知怎安慰你了。

整件事巧妙之處，在於恒大開誠公布這個計劃，然後又面不紅氣不喘地撤回方案，就算筆者是監管機構，大概也想不出循甚麼方向去「關注」，遑論今時今日的香港，高官接受豪華火鍋宴請但ICAC噤聲；有銀行因為風險管理叫停恒大新盤樓花按揭服務，愛將金融安全掛在口邊的金管局居然出手干預（叫銀行研究重開服務）。妄想要在金魚缸甚至整個社會追求公義，不如返屋企睇奧運吧，至少香港運動員還值得大家瞓身支持。

[李曉佳 財經澡堂]