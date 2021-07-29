炸雞三文治熱賣 麥當勞季收飈3.6倍

麥當勞表示，美國業務受惠於消費者消費銀碼增大及餐單價錢上升而受惠，當中新的炸雞三文治推出，推動銷售增長。國際市場方面，則因為英、法兩國市場錄得強勁的正增長，及期內關店數目大減而獲益。整體第二季度業績，環球店務銷售按年大增40.5%，超出市場預期的39%。第二季度總收入達58.88億美元，按年大增57%；淨收入達22.19億美元，按年大增3.59倍。上半年度總收入達110.12億美元，按年增長29.93%；淨收入則達37.57億美元，按年大增1.36倍。

波音上季轉賺5.7億美元

另一公布第二季業績的波音則指出，受惠於較高的商業飛機交付及服務量增加，收入按年大增44%至169.98億美元，實現扭虧，淨盈利達5.67億美元；上半年度收入按年增長12%至322.15億美元，亦扭虧為盈賺600萬美元，大部分盈利來自第二季度。這亦是該公司兩年來重新獲利。

一度因為安全問題而惹人關注的737 MAX型號飛機方面，自美國聯邦航空總署去年11月起批准該款飛機重投市場以來，波音已交付超過130部，另有190部停飛的同型號飛機重投服務。

兩黨1.2萬億美元基建達協議

另外，據美國政治網媒Axios深夜報道，美國民主、共和兩黨參議員終就拜登政府的1.2萬億美元基建計劃達成主要協議，預料參議院有機會在未來數天落實法案。

麥當勞業績表現不俗，但投資者不賣帳，截至昨晚11時20分股價被質低逾2.48%，波音卻升5.69%，力撐大市，另一重磅股蘋果公司股價跌0.62%，道指因此受到拖累跌53點，跌幅0.15%。標指跟跌2點或0.04%，反而納指升98點或0.67%。

（綜合報道）

[國際金融]