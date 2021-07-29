Alphabet創14年最好季績 Google廣告帶動 收入增62%勝預期

期內，Google整體廣告收入急升68.9%至504.4億美元。當中仍然以Google搜尋貢獻358.45億美元最多，收入按年增加68%。而影音平台YouTube的廣告收入錄得70.02億美元勝預期，按年急升84%。

整體流量獲取成本（TAC）為109.29億美元，稍多於市場預期的97.4億美元，按年升63%。Google首席商務官Philipp Schindler強調，零售行業目前是廣告業務增長的最大貢獻者。

微軟收入純利連續10季勝預期

至於另一科技巨頭微軟（美：MSFT）上季業績表現同樣亮眼，上季收入按年增加21%，錄得461.52億美元，超出市場預期的442.6億美元；純利按年大升47%至164.58億美元，兩項數據連續第10個季度勝市場預期。調整後每股盈利為2.17美元，優於市場預期的1.92美元。微軟昨天盤初微升不足1%。

不過Bernstein分析師Mark Moerdler表示，市場擔心微軟旗下雲計算服務Azure業務將放緩，未來或無法達至目前市場「一哥」亞馬遜（Amazon，美：AMZN）同等規模。期內，Azure業務收入按年增加51%，帶動整體智能雲業務收入按年升30%，錄得174億美元。生產力與業務流程部門期內貢獻147億美元，按年增長25%。

分析師憂微軟雲計算業務放緩

另外，包括遊戲、Windows等產品的個人計算業務方面，收入按年升9%至141億美元。當中，遊戲領域貢獻營收達到3.57億美元，按年增加11%；遊戲（機Xbox更是「功臣」。按集團透露，受高單價的Xbox Series X/S的銷情帶動，Xbox硬件收入按年增加1.7倍。惟Xbox的內容與服務部分卻跌4%，錄得1.28億美元。但遊戲領域營收按年增長率較上季的50%放緩。就市場晶片持續短缺，微軟財務總監Amy Hood亦表示，情況或會影響Xbox的硬件銷售，拖累遊戲及服務收入下降。

（綜合報道）

[國際金融]