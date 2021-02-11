呷哺呷哺前CEO趙怡遭全票罷免執董職務

呷哺呷哺的管理層地震，始於數月前旗艦品牌「湊湊火鍋」行政總裁張振緯辭任。其後，公司以若干子品牌的表現未能達致董事會預期，解除趙怡作為行政總裁的職務，並由創辦人兼主席賀光啟重任行政總裁。

其後集團進一步發起罷免趙怡的執董職務，表示由於趙怡的管理方式及理念與董事會其他成員存在重大差異，允許她繼續參與公司管理將不符合整體最佳利益。

趙怡入稟 申裁與北京呷哺合約有效

據內地傳媒報道，趙怡曾於26日「反攻」，在一則《致呷哺呷哺上市公司投資者公開信》中，指集團至今仍未充分披露罷免實情。集團則於7月26日早上以「補充公告」方式，披露趙怡與董事會的主要分歧，當中包括賀光啓被指控制羊肉及牛肉的採購事宜，且集團一直向賀光啟全資控制的茶米茶（香港）支付高昂的交易費一事。集團解釋指，2020年度自賀光啟的關聯公司購買食材僅佔其所使用原材料及消耗品總量不足5%。此外，所有牛肉及羊肉供應商均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

另一邊箱，趙怡亦已於北京針對北京呷哺提起勞動仲裁，申請裁定其與北京呷哺作為副總裁的勞動合同依然有效。公司指已聘請律師處理仲裁事宜。