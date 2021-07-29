經濟

百度獲批高速公路試無人駕駛車

【明報專訊】百度（9888）表示，新近獲得內地首批無人駕駛乘用車高速公路道路測試通知書。今年4月，百度Apollo獲得全國首批自動駕駛夜間及特殊天氣測試資質，開啟探索更複雜場景下自動駕駛出行之路。時隔3個月，百度Apollo自動駕駛車即將可以在高速場景展開道路測試，將由複雜城市道路場景延伸至高速場景，未來百度Apollo自動駕駛將開啟更多場景下的商業化探索。

集團表示，目前在中國範圍內獲得超過300張自動駕駛測試牌照，自動駕駛測試總里程超過1200萬公里，並以4萬公里每天的速度增加。另百度Apollo自動駕駛商業化落地規模也在不斷增加；截至2020年底，Apollo GO接待乘客超過21萬名。

北京是內地最早開放和規範自動駕駛道路測試的城市，截至今年4月已為14家企業的87輛自動駕駛汽車發放了測試牌照，開放社會測試道路200條，總長接近700公里。

小米招募500名自動駕駛技術員

各科技巨企沾手汽車業，早前宣布進軍電動車市場的小米（1810），其董事長雷軍昨日在微博公布，小米汽車自動駕駛部門將公開招聘，首批招募500名自動駕駛技術人員，希望自研自動駕駛能力。

此前有報道指，內地各個城市均爭取引入小米汽車，據報安徽省國資委正接觸小米汽車，有意把小米汽車引入合肥，但未有具體政策。小米未有回應報道。

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