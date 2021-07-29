九巴財物微保險 免費送月票乘客

包括個人財物保障意外醫療保障

九巴乘客微保險個人財物保障，承保客戶在乘搭期間財物遺失或被盜，每件失物上限賠償1000元，合共最多獲賠2000元，每次索償設200元自付額；至於意外醫療保障，則設有中醫或針灸治療每次意外500元自付額。已登記八達通號碼的客戶，續買九巴月票後，保險將會自動續期。

YAS上月初亦推出保障乘搭各項交通工具的乘車保險，較九巴乘客微保險多設20萬元身故及意外傷殘保障，月費為90元。問及會否影響原有產品銷售，YAS聯合創辦人安宇昭表示，兩者的保障不同，現時該產品已有4位數的客戶投保，反應不錯。他指未來會與九巴探索其他合作，例如向乘巴士前往行山的乘客推出行山保險產品。至於九巴會否在未來調整月票票價時反映相關保費，九巴財務總管梁祖德則表示保費為免費贈送，不會影響票價。

保泰伙莊柏推預防治療保健服務

此外，虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）公布，與莊柏醫療成立健康醫療中心，提供預防式治療及保健服務。保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，該行今年上半年新造保費和客戶已超過去年全年總數，每月保單新造保單亦按月錄得雙位數增長，主要銷售來自自願醫保。該行在本季將有新產品推出，亦有不少客戶在該行購買第二份保單，相信下半年可持續增長趨勢。