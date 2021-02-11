港IG十大廣告商代言 兩男團佔半 社交媒體跑出 MIRROR+ERROR成大贏家

明報記者 周綺琪

據admanGo統計廣告數據，今年上半年本港廣告市場總支出達13.7億元，較去年同期的10.2億元升35%。按主要媒體廣告劃分，期內流動廣告開支較去年同期升55%，跑贏各個媒體；社交媒體及電視則按年錄逾45%增幅。

流動廣告開支較去年升55% 跑贏各媒體

報告指出，在社交媒體中，facebook廣告開支按年錄得超過四成升幅，而Instagram（IG）更按年升65%，反映相關媒體廣告開支高速增長。而十大IG廣告開支最高品牌中，包括首三位的戶戶送（Deliveroo）、花旗銀行，以及匯豐銀行均同時邀請男子組合MIRROR及ERROR為其品牌作宣傳，其餘兩個有請兩大男團的是Guerlain及Cartier品牌。另在50大Instagram廣告品牌中，由兩隊組合推廣的數目更達到27個，可見他們在社交媒體已極具影響力。

銀行信用卡及投資服務支出增近八成

以行業廣告開支計，排名第一的銀行、信用卡及投資服務的廣告支出按年急增近八成，增幅冠絕十大行業；主要受私人貸款類別期內上升逾48%帶動，當中廣告開支最高品牌為邦民財務，按年增幅高見83%。

即使藥物及醫護行業廣告支出按年下跌6%，但仍位列最高廣告支出行業第二。排名第三的浴室及家居用品業，相關開支按年增加近五成；而佔行業廣告開支最高的口腔護理用品業，則較去年同期彈升87%，當中獅王NONIO無口氣漱口水的廣告開支則急增2.15倍。

寶潔匯豐牛奶公司廣告支出佔首三名

至於今年上半年十大最高廣告支出品牌，首三名分別為美國家庭日用品龍頭寶潔（P&G）、匯豐和牛奶公司。其中廣告開支按年升幅最強勁的品牌則為獅王，按年升2.75倍；日本遊戲公司任天堂（Nintendo），按年升2.41倍；以及中藥保健藥品維特健靈，按年亦增1.16倍。