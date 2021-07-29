恒大欠工程款4億 淮北礦業提民事訴訟

據淮北礦業公告，公司於7月26日向安徽省六安市中級人民法院提民事訴訟，控告恒大旗下六安恒達並要求支付所欠已完工工程款及違約金約4.013億元，由於恒大合肥子公司曾為六安恒達發出的遠期商票作擔保，認為恒大集團、恒大合肥公司應對六安恒達所欠工程款承擔連帶清償責任。

根據公告，六安恒達拖欠工程款金額較大，且向工程建設公司發出的商業承兌匯票部分已逾期無法兌付，公司曾多次向六安恒達發函索要工程款，六安恒達都以沒錢為由拒絕支付。淮北礦業要求判令解除與被告簽署的多項合同，並要求六安恒達支付未付工程款3.963億元，支付逾期付款違約金493.25萬元；判令恒大、恒大合肥公司對六安恒達的債務承擔連帶清償責任；以及受理費、保全費、保全擔保費由三被告承擔。

淮北礦業指出，由於案件尚未開庭審理，訴訟結果存在不確定性，尚不能確定對公司本期利潤或期後利潤的影響。

惠譽下調恒大評級至「CCC+」

昨網上亦流傳一份題為《菏澤市住房和城鄉建設局關於調查處理恒大房地產項目涉嫌違法違規行為的函》，指恒大部分項目「定價遠低於市場價格，涉嫌不正當競爭」。

此外，繼中外評級機構標普、中誠信將恒大評級展望調為負面後，惠譽亦將恒大評級由「B-」下調至「CCC+」，以反映恒大近期保持資金流動性挑戰增加，以及透過增加銷售減債的壓力增加。恒大表示對中誠信降評「遺憾和不理解」，相信事件不會對公司償債能力產生不利影響。