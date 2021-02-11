ASM太平洋：晶片供應持續緊張 會合理加價

半年多賺2.21倍 收入95.14億創新高

ASM太平洋行政總裁黃梓达昨日在業績會議中指出，集團整體訂單量處於高水平，另一方向下半年晶片供應緊張將持續緊張，生產成本亦較以往提升，因此集團會於合理的情况下加價。他又稱，會取用調整存貨管理策略，包括建立庫存以增加靈活性，和溢價購買部分主要電子及電器部件。

大摩料第三季收入增長逾9％至17％

集團上半年多賺2.21倍至12.52億元，收入創新高達95.14億元，按年升41.5%。ASM太平洋股價全日沒升跌，收報100.1元。上半年新增訂單總額創新高，按年倍增達151.5億元，截至6月底未完成訂單總額亦創新高，達115.4億元。黃梓达稱，第三季的生產指引達高水平，下半年將透過內部及外判生產合作，提高出貨量。

摩根士丹利指出，ASM太平洋預計第三季收入將介乎7.3億美元（約56.81億港元）至7.8億美元（約60.84億港元）之間 ，按季增長9％至17％；鑑於可持續的預訂以及汽車半成品需求復蘇，摩根士丹利給予「持有」評級，目標價123元。高盛則指出，ASM太平洋與中國的半導體公司相比，盈利增長放緩，市場份額增長空間相對有限，因此給予「沽售評級」，12個月目標為72元。