蘋果上季營收創新高 iPhone銷售按年升五成

未發收入指引 股價續挫

蘋果周二盤後（即昨日清晨）公布截至6月月底止第三財季業績，集團表示將向普通股股東派發每股0.22美元的股息。期內集團產品收入按年升37.44％，達639.48億美元；服務收入破紀錄創新高，達174.86億美元，按年升32.91％。蘋果近期將應用程式內購買的部分服務應用由30%削減至15%，相反，推出Apple TV+ 和 Apple Arcade一系列新服務，惟蘋果管理層沒有透露相關服務的表現情况。

蘋果表示，第三財季通常是蘋果增長最慢的時期，主要因為消費者往往會等待9月的新機發布，惟5G iPhone幫助蘋果公司逆轉趨勢，集團仍預計本季實現「強勁」的雙位數增長。收入按產品劃分，已連續三個季度在所有產品類別的收入均達雙位數按年增幅。核心產品iPhone銷售按年升49.78％至395.7億美元。

雖然上季Mac收入按年升16.32%至82.35億美元，iPad 受惠於期內推出的 iPad Pro 型號，收入按年11.94％至73.68億美元，但該兩類產品收入與上一財季比較均出現增長放緩。此前蘋果亦警告，晶片供應短缺影響某些iPad和Mac的組件，預指會令季度收入受打擊。

庫克：中國對iPhone 12 Pro反應強烈

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）於業績會議表示，全球的5G iPhone銷量強勁，中國市場對iPhone 12 Pro的反應尤其強烈。上季的收入按地區劃分，大中華區增長最強，按年升58.24％，達147.62億美元，其次歐洲地區按年增長33.66%，至189.43億美元。美洲地區仍是蘋果核心的銷售地區，收入達358.7億美元，按年升32.76%。日本地區銷售按年升30.17%至64.64億美元，至於其餘亞洲國家銷售按年升28.48%至53.95億美元。