開屏彈信息騷擾 工信部要求騰訊等14款Apps整改

指企業「有令不行 有禁不止」

工信部通報指出，針對用戶反映強烈投訴較多的開屏彈窗信息騷擾用戶等違規行為，進行集中整治，督促企業重視用戶訴求，解決好在開屏信息頁面中存在利用文字、整屏圖片、視頻等方式欺騙誤導用戶跳轉等問題。近期，工信部依然發現部分企業「有令不行、有禁不止」，存在問題整改不徹底或將整改過的問題改回原樣。

檢測發現，14款Apps未嚴格落實整改要求，上述Apps應在8月3日前完成徹底整改工作。

14款Apps當中，包括由騰訊移動遊戲開發的QQ閱讀，其餘還包括「樂視視頻」等。

騰訊旗下企業接連被點名，日前國家市場監管總局責令騰訊音樂（美：TME）解除網絡音樂獨家版權，昨天有內媒引述消息稱，網易（9999）旗下網易雲音樂正與多家唱片公司洽談非獨家版權合作事宜，以盡快上線此前被下架的音樂獨家版權歌曲。

網易雲音樂洽版權合作

據報，正在洽談的唱片公司包括杰威爾、相信音樂、摩登天空、華研音樂等，涉及周杰倫、五月天、梁靜茹、SHE、李宗盛等多位知名藝人作品。網易昨收報140.6元，升7.82%。