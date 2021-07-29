經濟

中證監昨晚急開會圖降溫 夜期急彈 官媒早上發文 稱市場誤讀政策

【明報專訊】中港股市連日急挫後，彭博報道，中證監昨晚緊急與主要投行的高管開會，試圖緩解市場對政府整頓民營教育行業的擔憂，銀行家從會上得到的信息是整頓教育行業的政策有針對性，無意傷及其他行業的公司。一眾內地媒體亦為政策護航，企圖為市場降溫。恒指夜期截至昨晚近11時，高水491點，報25,940點，上試26,000點；美國上市ADR及中概股急升，美團（3690）昨日在港股反彈7.5%後，ADR早段再比港股收市升逾8%，騰訊（0700）ADR亦較港收市升逾6%。

明報記者 胡學能

在美上市的中概股方面，截至昨晚近11時，高途（美：GOTU）升16%，好未來（美：TAL）升14%，騰訊音樂（美：TME）升近5%。

中概股高途好未來升逾一成

內地《第一財經》昨日撰文表示，中證監對企業選擇上市地持開放態度，支持企業根據自身發展需要作出選擇，又指據悉近日出台的平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，是促進行業規範健康發展的重要舉措，有利於經濟社會長遠發展，並非是針對相關行業的限制和打壓。

《證券時報》昨早亦發表文章稱，「近日的市場下跌一定程度上反映了部分資金對政策的誤讀及情緒的宣泄，經濟基本面沒有發生變化，市場隨時會企穩」。

縱有官媒圖降溫，內地上證綜指昨日仍然低開，一度跌2%，收市仍跌0.58%，報3361點；深證成指昨最多跌2.6%，收市跌幅收窄至0.05%。

港股昨全日好淡爭持，恒指早段高開270點，午後曾倒跌238點，低見24,848點，及後又反彈倒升，收報25,473點，升387點或1.54%。科指反彈3.1%，國指亦升2.16%。全日主板成交2813億元。騰訊日間靠穩，微升0.27%。碧桂園服務（6098）昨升18.23%，是升幅最大藍籌。美團升7.53%，報208.6元，貢獻恒指升幅達106點。阿里巴巴（9988）升1.83%。

北水走資133億 歷來第二多

北水大舉走資，港股通昨淨流出達133億元，是歷來第二多，美團單日淨流出逾55億港元，騰訊淨流出41.7億元，據港交所資料，北水近3天主要沽出該兩股（見表）及港交所（0388）。

建銀國際發表報告，指目前的市場調整未疊加外部衝擊，港股估值雖已回到合理水平，但沒跌到歷史絕對低端。由於近期盈利快速下調及市場有非理性波動，該行下調對主要港股指數的波動區間的下限預測，恒指波動期間下限22,660點，國指及科指下限分別為8120點和5830點。

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