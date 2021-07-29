經濟

屯門東亞紗廠全幢 鄧成波家族22.4億沽

【明報專訊】工商市場錄大額成交個案，世邦魏理仕香港資本市場部資深董事吳松基表示，獲「舖王」鄧成波家族委託出售屯門河田街東亞紗廠工業大廈，成交價22.4億元，以總樓面約46.64萬方呎計，呎價4803元，暫為今年投資市場最大宗全幢工廈成交。

買家料與中資財團相關

據悉，買家為中資財團或有關人士，鄧氏家族2012年以5.08億元向嘉民物業購入該廈71%業權，及後2016年以2.38億元購入18%業權，並於2018年統一全數業權，收購價逾9億元，現以22.4億元沽出，帳面獲利13.4億元或1.49倍。

宏安相關人士4億購珍寶閣停車場

另車位物業亦吸引投資者入市，由新濠國際（0200）持有的黃竹坑珍寶閣低層地庫、地庫、地下及1樓至5樓共509個車位，以逾4.1億元易手，平均每個車位售價約80.5萬元，據悉，項目買家為宏安地產（1243）或相關人士，本報向宏安查詢，至截稿前未獲回覆。

第一太平戴維斯香港董事總經理袁志光表示，上述買賣為今年全港最大宗的停車場車位成交，該車場現時租金偏低，而且長期爆滿，而毗鄰黃竹坑站住宅與車位比例為6比1，預計上蓋住宅項目落成後，車位需求大，預計車場翻新後，有關收入將大幅增加。

相關字詞﹕珍寶閣停車場 東亞紗廠工業大廈 宏安地產 新濠國際 鄧成波家族 世邦魏理仕

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