上月官方樓指持平 半年累升近4%

距歷史高位0.6%

據差估署最新公布，6月私宅售價指數報394.5點，與5月份指數相同，並距離2019年5月的歷史高位396.9點僅差0.6%，而今年上半年，樓價累升3.8%，較去年同期升幅約1.98%高1.86個百分點。按各類單位劃分，A至C類中小型單位售價指數報397.2點，按月持平，半年累升約3.9%；D至E類大單位樓價指數則報329.1點，連升4個月後首度回落0.15%。該署又顯示，6月私宅租金指數報177.9點，按月微升0.06%，連升4個月，上半年累計升0.74%；其中A至C類中小型單位租金指數報181.8點，按月升0.17%，D及E類大型單位報144.8點，按月跌0.75%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上半年樓價一連6個月「不跌」，且首5個月連升，累積升幅達3.84%，是2018年中以來最長升浪，現時市場資金仍然充裕，配合息口低企及短期供應難以到位，下半年樓價依然穩中向升，相信樓價破頂只是一兩個月內的事，若通關實現，估計下半年樓價至少仍有5%的上升空間。

天晉2房1128萬連約沽 月內三度破頂

市場錄多宗高價成交，中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳天晉1A座中層A室，實用551方呎，兩房間隔，以1128萬元連租約易手，實呎20,472元，為屋苑本月第三度打破兩房單位成交價紀錄，同時亦創兩房呎價新高。原業主2013年以594萬元購入，帳面獲利534萬元或約90%。

此外，再有海外回流客入市買樓。世紀21奇豐分行高級客戶經理周晉廷表示，粉嶺中心C座高層01室，實用面積468方呎，兩房間隔，望開揚山景，以590萬元易手，實呎12,607元。買家為新加坡回流客，回流香港並定居，隔離期滿後即日睇樓，隨即購入上述單位。原業主2012年6月以286萬元購入上述單位，持貨9年，帳面獲利304萬元或逾1倍。