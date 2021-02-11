經濟

維港滙II首批108伙周日起招標

【明報專訊】正當會德豐高價奪得古洞地之際，集團與信置（0083）等五大發展商合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，在未公布價單下推出首批108個單位於周日起進行招標，其中包括整個維港滙系列面積最大一伙，發展商早前指出，該單位售價及呎價均會挑戰樓盤新高。

總數提供525伙的維港滙II，自本月中上載樓書後，一直未公布價單，不過發展商昨日突擊公布首份銷售安排。項目首批108伙，包括64伙3房1套連多功能房及洗手間、24伙4房1套連多功能房及洗手間、14伙4房2套連多功能房及洗手間單位，以及6伙特色戶型，實用面積由752方呎起，而最矚目一伙、亦是整個維港滙系列面積最大單位，為1座27至28樓A室複式戶，實用面積3029方呎、連1368方呎平台及1017方呎天台，5房間隔，備私家泳池。該批單位周日（8月1日）起招標，並於8月31日截標。

另外，恒地（0012）筲箕灣道1號項目命名為「THE HOLBORN」，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，樓盤設於中環國際金融中心一期（IFC 1期）的示範單位及售樓處將近完工，樓書籌備工作亦已接近尾聲，下月有機會上載樓書。

THE HOLBORN最快下月上樓書涉420伙

項目提供420伙，涵蓋開放式至3房間隔，包括142伙開放式、242伙一房，另有24個兩房及12個特色單位，料2023年4月落成，樓花期約21個月。

興勝創建（0896）執行董事周嘉峯表示，上環HOLLYWOOD HILL昨開放示範單位予公眾參觀，最快下月上旬公布價單及銷售安排，首批料推最少30伙，定價參考同區一手及二手單位，現時同區一手實呎約4萬元水平，二手實呎則約3萬元水平。項目提供48伙，全數為實用面積400方呎的1房標準單位；另設有兩個連天台特色戶及兩個連平台特色戶。

宏安地產（1243）執行董事程德韻指出，旗下青衣薈藍已獲批預售，項目樓花期約17個月，採單幢設計，提供320個單位，標準單位實用203至257方呎，當中開放式單位設252伙，即佔樓盤近八成，1房單位則有28伙，另項目設有40個特色單位，實用181方呎起，為青衣區內面積最細私樓，最大面積只有257方呎。

相關字詞﹕宏安地產 興勝創建 恒地 信置 會德豐 薈藍 新盤推售 維港滙II

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