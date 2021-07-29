永泰粉嶺地中標價 高次標價逾一成

上述地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，地皮面積約4.74萬方呎，可建樓面約28.42萬方呎，地皮現時未被納入任何分區計劃大綱圖或發展審批地區圖等法定圖則內，但項目高度受地契條款限制，不可高於主水平基準130米，有關項目設計和規劃亦需獲得地政總署批准。

英皇底價1.95億統一筲箕灣舊樓

另外，英皇國際（0163）昨日再透過強拍、以底價1.95億元統一筲箕灣仲齊大廈的業權，若以可重建樓面2.52萬方呎計，每方呎樓面地價逾7700元，是該集團在過去一周內，連環統一兩個舊樓業權。仲齊大廈位於筲箕灣南安街67、69、69A及71號，現為一幢8層高物業、樓齡約57年，英皇持有逾九成業權，2019年8月向土審申請強拍，上月項目強拍令獲批。英皇早已收購毗鄰的南安街73至77號（單號），料與仲齊大廈合併重建，預計可建樓面約5.2萬方呎。