會德豐呎價8499奪古洞地 區內新高 高4月鄰地近兩成 投資額80億擬建中小型單位

明報記者 甘潔瑩

會德豐地產主席梁志堅表示，將充分利用集團發展新社區的經驗，結合大灣區的優勢，將古洞北發展成為下一個優質社區。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團看好古洞發展區的潛力，加上地皮鄰近港鐵北環線古洞站，直達與各口岸及「亞洲矽谷」河套區，盡握大灣區發展機遇，因其交通配套將更佳，其潛力被看高一線。他續稱，撇除剛中標的地皮，集團在該區未有發展項目及持有地皮，過去曾多次參與新發展區的項目發展，如將軍澳南、將軍澳日出康城等，具足夠新區發展經驗。他又透露，項目發展中小型單位為主，投資額約70億至80億元。

梁志堅：古洞地將結合大灣區優勢

昨日開標的粉嶺古洞第24區住宅地，地盤面積約8.2萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約49.24萬方呎，地皮上周五截標，共接獲12份標書，入標者多為本地「大孖沙」，除中標的會德豐外，還包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）等。

資料顯示，古洞發展區目前有3幅地皮已處於規劃階段，預計較先發展的是恒地古洞北地皮，位於兩幅已出售粉嶺古洞兩幅住宅地中間，原為農地，地皮面積約5.65萬方呎，可建住宅樓面約28.2萬方呎，另可建商業樓面則約5.6萬方呎，總樓面料近34萬方呎。據了解，恒地已於2017年獲批建築圖則，獲准建一幢30層高、連住客休憩設施的商住大樓。恒地早於2018年1月已完成補地價手續，涉資約12.35億元，每方呎樓面補地價3643元。

測量師料呎售1.8萬才有合理利潤

另兩幅尚在規劃的地皮，則於今年4月由新地投得的古洞第25區住宅官地，以及昨天由會德豐投得第24區住宅官地，兩地每方呎樓面地價分別為7184及8499元，同設有不可拆售的商業樓面，分別19.81萬及5.56萬方呎。萊坊執行董事林浩文預期，內地客及本地用家將是區內未來的主要新盤客源，估計落成後要每方呎1.8萬元出售才有合理利潤，即與元朗區新樓樓價相若。