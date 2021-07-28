晉達資管鄧嘉南：減碳可成投資界新寵兒

事實上，自2015年起氣候變化及減少碳排放受到全球關注，2016年4月有171個國家在聯合國共同簽訂《巴黎協定》，目標是將氣溫升幅限制在工業化前水準以上的攝氏1.5度之內。去年9月，中國國家主席習近平亦表示，中國將爭取於2030年前達到「碳達峰」，及於在2060年前實現「碳中和」。直至近期美國總統拜登上任，表示將會投入資源改善氣候變化等，都令市場再度關注相關股票及板塊的前景。

晉達鄧嘉南表示，投資者可以在中美市場發掘投資機會。昔日，內地十三五及十四五規劃之中，都多次提及綠色、創新、共用等幾個字眼，新能源、新材料、新能源汽車及綠色環境正正符合以上條件，相信會是未來重點產業。至於美國方面，拜登早前提及會投入巨額在公營事業上，以改善氣候變化問題，如24億美元予美國郵政局，將所有車輛轉成電動車；投放1700億美元予聯邦政府，研發減碳技術發展；投放約70億美元興建50萬個電動車充電站等。

再生能源成各國發展重點

鄧表示，中美及歐洲這三個佔全球碳排放量三分之二的經濟體，都表示要投入資源以改善氣候問題，當中可帶來龐大投資機遇。根據研究顯示，如要達到升溫不超過1.5度，每年全世界要投放約2.4萬億美元（約18.72萬億港元），以建造相關基礎建設、對指定行業作出補助、扶持重點發展行業等。

再生能源是其中一項重點發展，當中主要涉及太陽能、風能、水能及氫氣等，目前而言，歐洲及美國在電網發展方面較迅速，歐洲及中國的風力發電發展亦領先全球。這些再生能源公司不止靠發電賺錢，就以風力發電為例，會偏好可為工廠提供方案的公司。除了投資再生能源發電公司，當中鎳、銅、鋰等基本金屬是再生能源及不少科技行業的原材料，因此在去年，這些金屬的價格大幅上漲。

投資電動車 寧選電池半導體供應商

另一個較容易接觸的是電動車投資，去年，個別電動車公司的股價出現火箭式升幅。時至今日，不少傳統汽車公司亦投入研發電動車。鄧嘉南表示，投資者不一定要在電動車製造商找機會。他以昔日蘋果（AAPL）為例，公司的新款智能手機及其他產品受廣大民眾熱愛，公司銷售及業績持續做好，同時亦帶動相關零件公司如顯示屏、芯片、電池等的股價上升。此外，選擇投資零件板塊的優勢是入場門檻會更廉宜。

同樣道理，投資者現時可考慮製造電動車的必須零件，如鋰電池、電動車專用的半導體及感應器。對於電動車製造商前景，鄧嘉南表示，市場上愈來愈多傳統汽車加入研發，目前的龍頭企業在長線未來能否保持地位屬未知之數；更重要的是，生產電動車過程的碳排放量與生產傳統汽車相差不大，因此股價有可能受壓。無論如何，任何電動車廠都必須購買相關零件，方可製作電動車，故更看好零件股前景。

其他投資建議方面，鄧嘉南表示，自2008年金融風暴後，市場出現大大小小的牛市，不時會傳出負面消息令股價調整，如投資者短線炒賣將難以持續獲利，以過去科技化的趨勢來看，長線投資可以「賺到盡」。此外，現時多國在綠色能源開發上仍屬初期，多國必須推進執行、以政策及補助扶持企業，相關發展才會趨向蓬勃，建議投資者或要持有相關股票3年至5年。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]