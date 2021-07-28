Wetland Seasons Bay最快下周開價

新地代理總經理胡致遠表示，旗下Wetland Seasons Bay第1期最快下周開放示範單位及公布價單。發展商昨日率先公布樓盤戶型，單位實用面積約270至800方呎，由開放式到4房間隔，標準戶中約七成為2房或以下細單位。

芳菲周六首輪開售10伙

上周以折實均呎26,139元推出首張30伙價單的芳菲，昨公布銷售安排，周六首輪發售10伙，協成行高級項目經理陳婉霞表示，芳菲由剛過去周末起收票，市場反應理想，首批發售包括5個1房及5個2房戶，實用面積286至465方呎，折實680至1229萬元，折實實呎23,188至26,430元，視乎銷情加推。

畔海現樓示位首曝光

另英皇國際（0163）執行董事張炳強表示，已屆現樓的屯門畔海早前售出3號獨立屋，並吸引了大量準買家預約參觀示位，集團將按市場反應而定加推招標單位日期，而第四季則有機會推出壽臣山道西15號新盤；項目現時已獲批滿意紙，並將稍後開放示範單位及展銷廳。

LP6 5房5442萬沽 項目分層新高

事實上，新盤特色戶屢獲承接，香港興業（0480）愉景灣意堤昨以招標形式售出8座18樓B室天池特色戶，實用1609方呎，4房雙套間隔，連1793方呎平台及天台泳池，成交價4558萬元，實呎28328元，成交價及呎價均創項目新高。南豐將軍澳日出康城LP6亦以5442萬元售出一個實用2555方呎的1座67樓(鳳凰樓層)A室，5房3套間隔，實呎21,300元，成交價創項目分層戶新高。爪哇（0251）則公布，集團以2.1億元售出港島南區壽臣山道東1號11號洋房，實用2657方呎，實呎79,037元，買方最終實益擁有人為宏基資本（2288）。