恒和陳聖澤4550萬「首置」入市苑廬

土地註冊處顯示，苑廬於上世紀60年代落成，屋苑一個中層單位，並連一個車位於本月初以4550萬元售出，單位實用1873方呎，實呎24293元，單位由陳聖澤以個人名義購入，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。原業主於2018年2月以4000萬元購入，持貨約3年半，帳面獲利550萬元或14%。

中國重汽相關人士6800萬沽貝沙灣

另方面，市場消息指出，中國重汽或相關人士，新近以約6800萬元售出貝沙灣4期5座低層A室，實用1798方呎，4房間隔，連1個車位，實呎37820元。資料顯示，原業主為中國重汽（維爾京群島）有限公司，於2009年以3600萬元買入，持貨12年，帳面獲利3200萬元或近九成。

事實上，中國重汽今年4月亦以6880萬元售出同層一個實用1886方呎4房戶，當時實呎36,479元，現成交呎價比3個多月前高約3.7%，而兩個單位合共套現1.368億元。