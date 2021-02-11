外國回流客960萬入市維景灣畔2房戶

嘉華星濤灣2房926萬破頂

另馬鞍山二線屋苑錄得二手破頂成交。中原地產營業經理胡耀祖表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積516方呎，2房間隔，以926萬元成交，實呎17,946元，成交價創屋苑同類新高，較上月以903萬元所創下的舊紀錄推高約23萬元或2.5%。原業主2009年以370萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利556萬元或約1.5倍。

ONE NEW YORK額印鬆綁貨3年蝕23萬

市場錄得零星額印鬆綁蝕讓個案。香港置業分行區域董事方文偉表示，長沙灣ONE NEW YORK中層D室，實用面積241方呎，1房間隔，以495萬元成交，實呎20,359元。原業主2018年7月以約518萬元購入，額印鬆綁後易手，帳面蝕約23萬元或4%。

清水灣玉蓮別墅屋地逾1.1億易手

另外，土地註冊處顯示，老牌家族持有的清水灣玉蓮別墅屋地，上月底以1.1388億元售出，項目佔地約1.5萬方呎，現為一幢兩層高獨立屋，實用約3198方呎，若把地皮重建，最高可重建面積約7500方呎，每呎樓面地價約15,184元。項目登記買家為Top Successful Limited，公司董事包括宏富（華聯）集團、譚志明及龐遠文。原業主1989年以250萬元購入，現成交價較32年前高出44倍。資料顯示，宏富（華聯）等在西貢一帶曾購入多個物業，包括2018年以1.35億元購入銀巒路5號屋地，以可建面積逾4000方呎計，每方呎樓面地價約3.3萬元；2011年龐遠文等以1億元購入西貢飛霞路8號屋地，以可建樓面約5,144方呎計，每方呎樓面地價約1.94萬元。