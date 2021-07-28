經濟

香港地產

鄧成波家族9億蝕沽葵涌工廈

【明報專訊】「舖王」鄧成波家族放棄透過強拍統一尖沙嘴舊樓業權之際，另一邊廂則持續沽貨套現。土地註冊處顯示，葵涌打磚坪街中央工業大廈全幢，上月底以9億元易手，以鄧氏家族2019年8月購入價約11億元計，帳面蝕2億元或近兩成離場。買家為EDS V (HK) LIMITED，公司董事為萬國數據董事長兼首席執行官黃偉。

萬國數據董事長接貨

翻查資料，中央工業大廈原由興勝創建（0896）等持有，興勝曾向城規會申請活化工廈，並獲批申請；鄧氏家族購入後，向城規會申請重建為1幢31層高酒店，提供1196間房，涉總樓面約27.59萬方呎，並獲批准其改劃申請。

至於具中資背景的萬國數據，過去數年曾購入兩幢葵涌工廈，分別於2018年以7.7億元購入的藍田街聯發工業第一大廈、及2019年10月以8.8億元購入大圓街美羅工業大廈，購入後分別向城規會申請重建數據中心，外界預計，是次購入中央工業大廈，亦將作數據中心發展。

基金斥逾1.3億 連掃廖偉麟有線電視大樓8伙

此外，資深投資者、正八集團主席廖偉麟持有的荃灣海盛路有線電視大樓30樓一籃子物業，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，一家基金投資者斥資約1.318億元購入8伙，包括30樓02、03、04、05、06A、06B、07A及07B室共8個單位，總樓面約20,926方呎，平均呎價約6,300元，料作長線收租。據悉，該層拆售11個單位已悉數沽清，廖氏套現約1.811億元。

相關字詞﹕工廈 廖偉麟 萬國數據 鄧成波家族

上 / 下一篇新聞

外資拋售 恒指再插千點陷熊市 傳美國將限制投資中港股 港匯人幣急跌
外資拋售 恒指再插千點陷熊市 傳美國將限制投資中港股 港匯人幣急跌
美證交：中概股須披露中國干預業務風險
美證交：中概股須披露中國干預業務風險
麥格理劈三大互醫股目標價 籲防監管風險
麥格理劈三大互醫股目標價 籲防監管風險
「港版納指」推出1年跌近9％ 遠輸美國納指
「港版納指」推出1年跌近9％ 遠輸美國納指
外匯基金半年賺1027億 按年增近10倍
外匯基金半年賺1027億 按年增近10倍
業績期殺到 多家公司扭虧為盈冲喜
業績期殺到 多家公司扭虧為盈冲喜
恒大突煞停派特別息 股價再挫13％ 標普再降評級兩級至B-
恒大突煞停派特別息 股價再挫13％ 標普再降評級兩級至B-
穆迪降新東方評級 展望變負面
穆迪降新東方評級 展望變負面
李錦記第三代傳人李文達逝世 享年91歲
李錦記第三代傳人李文達逝世 享年91歲
基金公會：冀放寬強積金投資範圍
基金公會：冀放寬強積金投資範圍
多家銀行：銀債認購人數金額破紀錄
多家銀行：銀債認購人數金額破紀錄
羅兵咸：港娛樂媒體業去年收入跌11%
羅兵咸：港娛樂媒體業去年收入跌11%
上電：董事長鄭建華嚴重違紀受查
上電：董事長鄭建華嚴重違紀受查
富力澄清：與實地無股權關係
富力澄清：與實地無股權關係
億京余卓兒續增持麗新發展 街貨不足18% 倘跌穿15%需停牌
億京余卓兒續增持麗新發展 街貨不足18% 倘跌穿15%需停牌
香港寬頻伙羅兵咸永道推「勒索軟件防禦急診」
香港寬頻伙羅兵咸永道推「勒索軟件防禦急診」
和記電訊中期純利按年跌79%
和記電訊中期純利按年跌79%
特斯拉季績遠勝預期 利潤勁升10倍創新高
特斯拉季績遠勝預期 利潤勁升10倍創新高
IMF警告通脹風險：央行或提前收水
IMF警告通脹風險：央行或提前收水
英特爾目標2025重膺全球晶片龍頭
英特爾目標2025重膺全球晶片龍頭
張兆聰：資金大逃亡 港股宜逢高減持
張兆聰：資金大逃亡 港股宜逢高減持
植耀輝：東岳受惠行業復蘇
植耀輝：東岳受惠行業復蘇
技術取勝：信義玻璃下望21.8元
技術取勝：信義玻璃下望21.8元
劉思明：小心港股陷漫長跌浪
劉思明：小心港股陷漫長跌浪
周顯：恒大快手跌幾多才值博？
周顯：恒大快手跌幾多才值博？
湯文亮：大國博弈：破壞第一傳
湯文亮：大國博弈：破壞第一傳
鄧成波家族加連威老道舊樓流拍 8個月第二宗 鄧耀昇：放棄統一業權純屬商業決定
鄧成波家族加連威老道舊樓流拍 8個月第二宗 鄧耀昇：放棄統一業權純屬商業決定
The Henderson首錄租賃 佳士得租5萬呎樓面
The Henderson首錄租賃 佳士得租5萬呎樓面
外國回流客960萬入市維景灣畔2房戶
外國回流客960萬入市維景灣畔2房戶
恒和陳聖澤4550萬「首置」入市苑廬
恒和陳聖澤4550萬「首置」入市苑廬
Wetland Seasons Bay最快下周開價
Wetland Seasons Bay最快下周開價
晉達資管鄧嘉南：減碳可成投資界新寵兒
晉達資管鄧嘉南：減碳可成投資界新寵兒