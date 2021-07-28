鄧成波家族9億蝕沽葵涌工廈

萬國數據董事長接貨

翻查資料，中央工業大廈原由興勝創建（0896）等持有，興勝曾向城規會申請活化工廈，並獲批申請；鄧氏家族購入後，向城規會申請重建為1幢31層高酒店，提供1196間房，涉總樓面約27.59萬方呎，並獲批准其改劃申請。

至於具中資背景的萬國數據，過去數年曾購入兩幢葵涌工廈，分別於2018年以7.7億元購入的藍田街聯發工業第一大廈、及2019年10月以8.8億元購入大圓街美羅工業大廈，購入後分別向城規會申請重建數據中心，外界預計，是次購入中央工業大廈，亦將作數據中心發展。

基金斥逾1.3億 連掃廖偉麟有線電視大樓8伙

此外，資深投資者、正八集團主席廖偉麟持有的荃灣海盛路有線電視大樓30樓一籃子物業，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，一家基金投資者斥資約1.318億元購入8伙，包括30樓02、03、04、05、06A、06B、07A及07B室共8個單位，總樓面約20,926方呎，平均呎價約6,300元，料作長線收租。據悉，該層拆售11個單位已悉數沽清，廖氏套現約1.811億元。