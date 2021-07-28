鄧成波家族加連威老道舊樓流拍 8個月第二宗 鄧耀昇：放棄統一業權純屬商業決定

明報記者 甘潔瑩

鄧成波家族放棄透過強拍而統一加連威老道舊樓項目業權，陞域集團主席鄧耀昇其後回應稱，集團會適時因應成本和效益作全盤的考慮，純屬商業決定。集團對香港物業市場仍然樂觀，保持積極態度，因應各種情况作出不同決定。

底價19.26億 鄧耀昇到場無承價

翻查資料，上述項目去年已獲批強拍令，原定去年7月30日，就上述舊樓物業進行強拍，底價約19.26億元，不過在強拍前一日，有小業主向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣急煞停，成為《強拍條例》實施逾20年來首見。仲量聯行項目策劃及顧問部資深董事李遠峰表示，項目整個強拍程序已完成，若大業主希望再透過強拍統一業權，需要向土審再作申請，或業主可透過私人協商形式，收購餘下業權作發展。

昨強拍項目近77%為商用物業

事實上，上述並非首次「流拍」，去年11月，陳樹渠家族後人旗下寶聲集團持有逾八成業權的九龍城獅子石道73至75號，寶聲認為底價太高，法庭無考慮2019年反修例事件及疫情帶來的影響，故未有派人「舉手」而被收回物業。

寶聲集團董事長陳耀璋在流拍後表示，會向土地審裁處提出上訴。事隔逾半年後，寶聲今年5月已向其中一名小業主收購一個地舖，作價5800萬元，低過強拍估值約13%，目前尚餘一個商舖未能收購。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，強拍項目以舊樓現有價值分攤，以昨日強拍項目為例，其街舖和商業單位共佔整項目的76.6%，遠高於住宅單位價值，而大業主未能收購的街舖和1樓商業單位更是當中最大單位，若以底價出售，兩單位共可獲2.55億元。

業界指舖價回落 估值未反映市况

值得留意，疫情下商用物業的價格大幅回落，尖沙嘴更是重災區，有關舊樓價值分布不利於強拍申請一方，故大業主選擇不出價，致令項目流拍收場。

資料顯示，上述地盤面積約10,840方呎計，規劃為商業用途，若以地積比率12倍發展，可建樓面約13萬方呎，以底價19.262億元計，每呎樓面地價約1.48萬元。

此外，英皇國際（0163）持有大部分業權的筲箕灣仲齊大廈，將於今日進行強拍，底價1.95億元。英皇執行董事張炳強透露，連同上周進行強拍的上環高陞大樓，兩項物業均擬作商住發展。