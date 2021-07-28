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2021年7月28日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
外資拋售 恒指再插千點陷熊市 傳美國將限制投資中港股 港匯人幣急跌
美證交：中概股須披露中國干預業務風險
麥格理劈三大互醫股目標價 籲防監管風險
「港版納指」推出1年跌近9％ 遠輸美國納指
外匯基金半年賺1027億 按年增近10倍
業績期殺到 多家公司扭虧為盈冲喜
恒大突煞停派特別息 股價再挫13％ 標普再降評級兩級至B-
穆迪降新東方評級 展望變負面
李錦記第三代傳人李文達逝世 享年91歲
基金公會：冀放寬強積金投資範圍
多家銀行：銀債認購人數金額破紀錄
羅兵咸：港娛樂媒體業去年收入跌11%
上電：董事長鄭建華嚴重違紀受查
富力澄清：與實地無股權關係
億京余卓兒續增持麗新發展 街貨不足18% 倘跌穿15%需停牌
香港寬頻伙羅兵咸永道推「勒索軟件防禦急診」
和記電訊中期純利按年跌79%
特斯拉季績遠勝預期 利潤勁升10倍創新高
IMF警告通脹風險：央行或提前收水
英特爾目標2025重膺全球晶片龍頭
張兆聰：資金大逃亡 港股宜逢高減持
植耀輝：東岳受惠行業復蘇
技術取勝：信義玻璃下望21.8元
劉思明：小心港股陷漫長跌浪
周顯：恒大快手跌幾多才值博？
湯文亮：大國博弈：破壞第一傳
鄧成波家族加連威老道舊樓流拍 8個月第二宗 鄧耀昇：放棄統一業權純屬商業決定
鄧成波家族9億蝕沽葵涌工廈
The Henderson首錄租賃 佳士得租5萬呎樓面
外國回流客960萬入市維景灣畔2房戶
恒和陳聖澤4550萬「首置」入市苑廬
Wetland Seasons Bay最快下周開價
晉達資管鄧嘉南：減碳可成投資界新寵兒
周顯：恒大快手跌幾多才值博？
【明報專訊】近日有兩隻股票跌得頗深，一隻是恒大（3333），另一隻則是快手（1024），不少讀者留言問我﹕「可不可趁低吸納呢？」
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