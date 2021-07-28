英特爾目標2025重膺全球晶片龍頭

宣布為高通亞馬遜代工晶片

此外，美國反壟斷監管加劇，美國主要的保險經紀公司怡安保險（AON）與Willis Towers Watson（WLTW）價值約300億美元（約2340億港元）的合併交易告吹。儘管歐洲反壟斷監管機構批准了這宗交易，但美國司法部對潛在的行業壟斷感到憂慮，於6月提出訴訟，以阻止這宗交易。

另一方面，包裝食品巨頭雀巢（Nestle，NESN）與美國星巴克（Starbucks，SBUX）擴大合作關係，在東南亞、大洋洲及拉美市場推出即飲（ready-to-drink）咖啡飲料。雀巢與星巴克2018年簽署一項全球許可協議，授予雀巢在全球推出星巴克包裝咖啡及食品的永久權利，當時的協議未包括星巴克咖啡店出售的商品和即飲產品。

對於英國《金融城早報》（City A.M.）的消息稱，亞馬遜擬在今年底前開始接受比特幣支付，亞馬遜發言人否認此事。比特幣價格曾失守3.7萬美元，昨晚在3.8萬美元水平徘徊。

（綜合報道）

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