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IMF警告通脹風險：央行或提前收水

【明報專訊】聯儲局周四凌晨公布議息聲明前，國際貨幣基金組織（IMF）發布最新的《世界經濟展望》，警告暫時性的通脹壓力面臨持久化的威脅，可能促使環球央行提早收緊當前的超級寬鬆貨幣政策，例如提早削減買債或加息，以遏抑通脹的上行壓力。

指發達經濟體復蘇動力較強

IMF昨將今年全球經濟增長預測維持在6%。不過由於預期美國等發達經濟體有較強的復蘇動力，IMF將明年增長上修至4.9%。IMF稱，在多數情况下，通脹壓力相信是暫時的，預計大多數國家的通脹將在明年恢復至疫情爆發前水平，但「不確定性仍然很高」。IMF之前曾警告，若美國提供更多財政支援，通脹壓力可能進一步增加，導致加息較預期早。對於美聯儲及部分市場人士認為美國通脹飈升只是暫時，安聯首席經濟顧問埃利安（Mohamed El-Erian）並不認同，指其對於通脹是什麼，以及它如何在經濟中傳導，存在根本性誤解。他稱，當美國二手車價格漲至逾60年最高，新車和租用汽車價格隨之上漲，反映通脹沒有得到控制。他預期美國通脹仍繼續向上。

昨公布美國耐用品訂單遜預期，6月耐用品訂單按月增長0.8%，增幅低於分析師預期的2.2%。扣除飛機的非國防資本耐用品訂單在上月按月增長0.5%，遜預期。

（綜合報道）

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