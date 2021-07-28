經濟
國際金融

特斯拉季績遠勝預期 利潤勁升10倍創新高

【明報專訊】特斯拉（Tesla，TSLA）上季未受全球晶片短缺影響，利潤出乎市場意料創新高。按通用會計準則（GAAP），特斯拉次季利潤達到破紀錄的11.4億美元（約89億港元），較去年同期的1.04億美元利潤增長10倍。上季利潤首次突破10億美元大關，也是該公司連續8季實現盈利。繼去年向客戶交付近50萬輛電動車後，特斯拉重申，今年計劃在此基礎上將交付量提高50%以上。不過特斯拉警告，全球晶片仍嚴重短缺，下半年的產量增長將取決於零件供應。特斯拉股價早段微跌。

美股三大指數周一收市再次同創歷史新高後，昨早段下滑，道指早段跌逾200點。投資者等待蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）及Alphabet（GOOG）周二收市後公布業績。

道指早段跌逾200點

特斯拉利潤急增，主要由於其較便宜的車型銷量增加。與此同時，它提高了電動車價格，並致力降低成本。通過使用替代晶片及開發相應軟件，特斯拉上季應對了晶片短缺的問題，季度總收入按年增長近1倍至119.6億美元。來自電動車業務的收入為102.1億美元，其中只有3.54億美元（約3.5%）來自碳權交易。上季的碳權銷售收入，較之前4季低。數據反映特斯拉毋須再依賴販賣碳權產生利潤，電動車業務的財務狀况顯著改善。

上季產逾20.6萬電動車 按年增逾1倍

特斯拉上季生產超過20.6萬輛電動車，按年增長1倍以上。這部分由於去年同期疫情蔓延限制了產量。上季的電動車業務毛利率為28.4%，高於之前4季。

特斯拉的能源業務也顯著改善，其向家庭、企業和公共事業銷售的太陽能光伏及儲能系統，在上季收入達8億美元，較上一季增長60%以上。不過特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）近期曾透露，該公司在第三季最多只能生產3萬至3.5萬套儲能設備，原因是晶片短缺。此外，由於比特幣近期價格回落，令特斯拉上季的比特幣相關減值達到2300萬美元。

除此以外，特斯拉上季還面對中國消費者維權投訴、中國和美國市場的電動車召回，以及最高端車型Model S Plaid延遲交付等挑戰。在股東發布會上，馬斯克表示，當前的主要難題是採購足夠的組件，以控制電動車的安全氣囊和安全帶，相關零件短缺限制了加州及上海廠房的生產。

由於零件短缺的問題嚴重，特斯拉已計劃將貨櫃車電動拖頭Semi延至明年推出。此外，電動貨車Cyber​​truck的生產，大概於今年底在得州新工廠展開。但馬斯克強調，起初只會有限生產，量產將極具挑戰，因為該貨車的設計獨特。特斯拉未提供Cyber​​truck及新一代電池的量產時間表。

馬斯克：零件短缺最大難題

當被問及為何不直接生產晶片以解決供應短缺的問題，馬斯克笑稱，晶片廠不能隨便建一個，供應鏈問題要與供應商共同解決。他又表示，由於特斯拉的電動車和儲能產品使用了大量相同的半導體和電池，因此特斯拉減少了家用儲能系統Powerwall的產量，用於發電站的Megapack電池系統直到明年底都沒有貨。

馬斯克表示，由於全球向可再生能源轉型，市場每年對Powerwall的需求可能超過100萬套。若特斯拉的電動車電池產量超出所需，就會將多出的電池用於生產Powerwall和Megapack。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

外資拋售 恒指再插千點陷熊市 傳美國將限制投資中港股 港匯人幣急跌
外資拋售 恒指再插千點陷熊市 傳美國將限制投資中港股 港匯人幣急跌
美證交：中概股須披露中國干預業務風險
美證交：中概股須披露中國干預業務風險
麥格理劈三大互醫股目標價 籲防監管風險
麥格理劈三大互醫股目標價 籲防監管風險
「港版納指」推出1年跌近9％ 遠輸美國納指
「港版納指」推出1年跌近9％ 遠輸美國納指
外匯基金半年賺1027億 按年增近10倍
外匯基金半年賺1027億 按年增近10倍
業績期殺到 多家公司扭虧為盈冲喜
業績期殺到 多家公司扭虧為盈冲喜
恒大突煞停派特別息 股價再挫13％ 標普再降評級兩級至B-
恒大突煞停派特別息 股價再挫13％ 標普再降評級兩級至B-
穆迪降新東方評級 展望變負面
穆迪降新東方評級 展望變負面
李錦記第三代傳人李文達逝世 享年91歲
李錦記第三代傳人李文達逝世 享年91歲
基金公會：冀放寬強積金投資範圍
基金公會：冀放寬強積金投資範圍
多家銀行：銀債認購人數金額破紀錄
多家銀行：銀債認購人數金額破紀錄
羅兵咸：港娛樂媒體業去年收入跌11%
羅兵咸：港娛樂媒體業去年收入跌11%
上電：董事長鄭建華嚴重違紀受查
上電：董事長鄭建華嚴重違紀受查
富力澄清：與實地無股權關係
富力澄清：與實地無股權關係
億京余卓兒續增持麗新發展 街貨不足18% 倘跌穿15%需停牌
億京余卓兒續增持麗新發展 街貨不足18% 倘跌穿15%需停牌
香港寬頻伙羅兵咸永道推「勒索軟件防禦急診」
香港寬頻伙羅兵咸永道推「勒索軟件防禦急診」
和記電訊中期純利按年跌79%
和記電訊中期純利按年跌79%
IMF警告通脹風險：央行或提前收水
IMF警告通脹風險：央行或提前收水
英特爾目標2025重膺全球晶片龍頭
英特爾目標2025重膺全球晶片龍頭
張兆聰：資金大逃亡 港股宜逢高減持
張兆聰：資金大逃亡 港股宜逢高減持
植耀輝：東岳受惠行業復蘇
植耀輝：東岳受惠行業復蘇
技術取勝：信義玻璃下望21.8元
技術取勝：信義玻璃下望21.8元
劉思明：小心港股陷漫長跌浪
劉思明：小心港股陷漫長跌浪
周顯：恒大快手跌幾多才值博？
周顯：恒大快手跌幾多才值博？
湯文亮：大國博弈：破壞第一傳
湯文亮：大國博弈：破壞第一傳
鄧成波家族加連威老道舊樓流拍 8個月第二宗 鄧耀昇：放棄統一業權純屬商業決定
鄧成波家族加連威老道舊樓流拍 8個月第二宗 鄧耀昇：放棄統一業權純屬商業決定
鄧成波家族9億蝕沽葵涌工廈
鄧成波家族9億蝕沽葵涌工廈
The Henderson首錄租賃 佳士得租5萬呎樓面
The Henderson首錄租賃 佳士得租5萬呎樓面
外國回流客960萬入市維景灣畔2房戶
外國回流客960萬入市維景灣畔2房戶
恒和陳聖澤4550萬「首置」入市苑廬
恒和陳聖澤4550萬「首置」入市苑廬
Wetland Seasons Bay最快下周開價
Wetland Seasons Bay最快下周開價
晉達資管鄧嘉南：減碳可成投資界新寵兒
晉達資管鄧嘉南：減碳可成投資界新寵兒