特斯拉季績遠勝預期 利潤勁升10倍創新高

美股三大指數周一收市再次同創歷史新高後，昨早段下滑，道指早段跌逾200點。投資者等待蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）及Alphabet（GOOG）周二收市後公布業績。

道指早段跌逾200點

特斯拉利潤急增，主要由於其較便宜的車型銷量增加。與此同時，它提高了電動車價格，並致力降低成本。通過使用替代晶片及開發相應軟件，特斯拉上季應對了晶片短缺的問題，季度總收入按年增長近1倍至119.6億美元。來自電動車業務的收入為102.1億美元，其中只有3.54億美元（約3.5%）來自碳權交易。上季的碳權銷售收入，較之前4季低。數據反映特斯拉毋須再依賴販賣碳權產生利潤，電動車業務的財務狀况顯著改善。

上季產逾20.6萬電動車 按年增逾1倍

特斯拉上季生產超過20.6萬輛電動車，按年增長1倍以上。這部分由於去年同期疫情蔓延限制了產量。上季的電動車業務毛利率為28.4%，高於之前4季。

特斯拉的能源業務也顯著改善，其向家庭、企業和公共事業銷售的太陽能光伏及儲能系統，在上季收入達8億美元，較上一季增長60%以上。不過特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）近期曾透露，該公司在第三季最多只能生產3萬至3.5萬套儲能設備，原因是晶片短缺。此外，由於比特幣近期價格回落，令特斯拉上季的比特幣相關減值達到2300萬美元。

除此以外，特斯拉上季還面對中國消費者維權投訴、中國和美國市場的電動車召回，以及最高端車型Model S Plaid延遲交付等挑戰。在股東發布會上，馬斯克表示，當前的主要難題是採購足夠的組件，以控制電動車的安全氣囊和安全帶，相關零件短缺限制了加州及上海廠房的生產。

由於零件短缺的問題嚴重，特斯拉已計劃將貨櫃車電動拖頭Semi延至明年推出。此外，電動貨車Cyber​​truck的生產，大概於今年底在得州新工廠展開。但馬斯克強調，起初只會有限生產，量產將極具挑戰，因為該貨車的設計獨特。特斯拉未提供Cyber​​truck及新一代電池的量產時間表。

馬斯克：零件短缺最大難題

當被問及為何不直接生產晶片以解決供應短缺的問題，馬斯克笑稱，晶片廠不能隨便建一個，供應鏈問題要與供應商共同解決。他又表示，由於特斯拉的電動車和儲能產品使用了大量相同的半導體和電池，因此特斯拉減少了家用儲能系統Powerwall的產量，用於發電站的Megapack電池系統直到明年底都沒有貨。

馬斯克表示，由於全球向可再生能源轉型，市場每年對Powerwall的需求可能超過100萬套。若特斯拉的電動車電池產量超出所需，就會將多出的電池用於生產Powerwall和Megapack。

（綜合報道）

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