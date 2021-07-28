和記電訊中期純利按年跌79%

稱本地收益已疫中恢復 大派特別息

和電上半年收入大增29.41％，達25.65億元。當中，硬件收益大增1.94倍至9.35億元，客戶服務收益淨額受漫遊業務拖累按年跌2.04％至16.30億元，其中的漫遊服務收益按年跌42.53％至1.27億元，但本地服務收益按年升4.15％至15.03億元，主要受惠企業解決方案收益增長58%。

期內毛利按年跌1.91％至14.37億元，EBITDA受漫遊收益影響，按年跌3.98％至7.47億元。若撇除漫遊毛利下跌的影響，EBITDA總額則較去年同期升6%。

截至6月月底，香港及澳門的客戶按年跌2％，達320萬名，主要由於澳門預繳客戶減少，但於去年11月推出 SoSIM儲值卡成功吸客，本港的預繳客戶強勁增長，抵銷部分跌幅。每月後繳客戶流失率穩定維持於 1.1%，按年持平。上半年本地後繳淨 ARPU（每月每戶平均收入）達160元，按年升7％，主要受惠於企業分部的貢獻增加，以及更多客戶升級5G服務。