香港寬頻伙羅兵咸永道推「勒索軟件防禦急診」

新方案料下半年可吸3萬企業客

新企業方案服務主要透過檢查企業對外應用服務的網站或IP地址，以及設定資料。香港寬頻持股管理人及網絡安全總監花錦榮表示，現時黑客攻擊多採自動化程式，以「漁翁撒網」方式攻擊中小企網站，再透過封鎖資料庫勒索公司。

花錦榮表示，中小企普遍欠缺網絡安全意識，又誤以為內部資訊科技部門能處理網絡安全問題，但實際上不然。他認為，若商家自行管理伺服器的網絡安全，需要投放大量資源及人才，成本昂貴，所以企業普遍外聘專業處理網絡安全公司負責。花錦榮又透露，新方案的工作團隊人員達30人，並採用銀行、保鑑和證鑑級別的準則為中小企進行檢查。

另設月費計劃 安全監控中心全天候監控

李友忠表示，完成快速驗身後，若企業想做定期檢查或加強其網絡安全措施，會建議其選用月費3000元的「網絡安全點對點 End-to-End 解決方案」。他表示，該月費計劃會全天候由集團的安全監控中心負責監控，和每月會有分析報告給予客戶。他預告，該計劃將於未來兩個月內推出。