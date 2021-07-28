億京余卓兒續增持麗新發展 街貨不足18% 倘跌穿15%需停牌

明報記者 陳偉燊

本報昨日曾經聯絡麗展，至截稿前未獲回覆。億京方面則無回應。麗展昨日收報5.86元，並且跟隨大市而跌5.18%。

公眾持股長期低於25% 按例需公告

翻查資料，麗展過去兩年公眾持股量長期低於25%，按例需要一直發公告，交代解決公眾持股不足問題進度，並且提醒股民，亦聲稱正在甄別最合適行動去恢復公眾持股量，將取決於主要股東的支持。據截至今年1月底止中期報告顯示，集團主要股東除林建岳及他旗下麗新國際（0191）外，尚包括余卓兒等人。

據聯交所資料顯示，余卓兒自2016年6月起，首次申報持有麗展超過5%起，一直持續增持麗展，連同昨日披露於周一，在場內以每股6.2647元增持603萬股麗展股份，持股量增至25.97%，按昨日收市價5.86元計，市值達9.32億元。倘余卓兒繼續掃入近3%麗展股權，屆時集團公眾持股量低於15%門檻，便需強制停牌，直至解決公眾持股不足問題才能復牌。

事實上，余卓兒逼迫麗新系停牌已有「前科」，除麗展外，他亦持有其他麗新系上市公司股份，其中在2017年9月至2019年，多次增持麗國、豐德麗及麗豐控股（1125）股權，至今分別持有上述3家上市公司約29.41%、9.99%及9.99%股權，以昨日收市價計，持股市值分別約5.8億、1.03億及2.07億元。

余氏迫麗新系停牌早有前科

在2019年9月18日，余卓兒在一連串增持麗新系行動中，令豐德麗公眾持股量低於15%並被勒令停牌，最終余卓兒約一周後沽出少量股權，令其持股量降至低於10%，不再被列為主要股東並重新計入公眾持股，公眾持股量恢復至25%，豐德麗才得以復牌。

值得留意的是，雖然余卓兒在麗新系持股比重甚高，但他從來沒有要求派員入局，周福安在2019年一役接受查詢時僅表示：「過往曾和余生見過面，主要是因為他是公司其中一個投資者」，並表示與他不太熟識，雙方關係微妙。